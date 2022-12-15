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تحذير فريد من نوعه.. حشرات على لوحات أرقام السيارات يُثير قلق العلماء!

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:00
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أعرب علماء عن قلقهم من تناقص "أعداد الحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات"، في المملكة المتحدة، وذلك في إشارة إلى انخفاض عدد الحشرات الطائرة في البلاد.

 

وأظهر مسح حديث، أعدته مؤسسة "Bugs Matter Citizen Science"، أن أعداد الحشرات الطائرة في بريطانيا، تنهار بصورة أسرع من أي وقت مضى، حيث انخفضت الأرقام بنسبة 64 في المائة عما كانت عليه عام 2004.

 

وكشفت أحدث الأرقام، المستندة إلى مسح سنوي للحشرات الموجودة على لوحات أرقام السيارات، عن انخفاض كبير خلال العام الماضي، حيث تم اكتشاف عدد أقل من الحشرات بنسبة 5 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

 

ودعت مؤسسات خيرية معنية بـالحفاظ على البيئة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة وعكس هذا التدهور، مشددة على أن له "تداعيات كبيرة على النظم البيئية في كل مكان، مما يهدد الإمدادات الغذائية لمجموعة واسعة من الحيوانات وكذلك البشر"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

 

وحذرت الجمعيتان الخيريتان اللتان تديران المسح ( Kent Wildlife Trust و Buglife)، من أن العالم "بحاجة لمزيد من الأبحاث عن الحشرات، على نطاق أوسع، لفهم حجم الانخفاض بشكل أفضل وما يجب القيام به لمعالجة المشكلة".

 

وقالت المنظمتان في بيان أعلنت فيهما عن نتائج المسح: "الحشرات تدعم سلاسل الغذاء، وتقوم بتلقيح معظم المحاصيل (الزراعية) في العالم، وتقدم خدمات المكافحة الطبيعية للآفات".

 

وأضاف البيان: "دون الحشرات، ستنهار الحياة على الأرض وسيكون بقاء البشرية على كوكبنا مهددا".

 

ما الأسباب؟

تشمل الأسباب الكامنة وراء الانخفاض السريع في أعداد الحشرات في جميع أنحاء العالم، "الخسائر والأضرار التي لحقت بالموائل، وتلوث الهواء، وأزمة المناخ، وتلوث المجاري المائية، واستخدام المبيدات الحشرية، وتطوير (البناء) المساحات البرية".

 

وقال رئيس العمليات في Buglife، أندرو وايتهاوس: "للسنة الثانية على التوالي، أظهرت (باغز ماتر) انخفاضات كارثية محتملة في وفرة الحشرات الطائرة. مطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة فقدان التنوع والوفرة في حياة الحشرات".

 

ونوه إلى أنه سيتم طرح الأمر على القادة المشاركين في قمة "كوب-15 " للأمم المتحدة في مونتريال، لمناقشة التدهور العالمي في التنوع البيولوجي.

(سكاي نيوز)

 

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