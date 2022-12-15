المال سيرافق مواليد هذا البرج في 2023.. هذا ما أكدته ماغي فرح

ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الجوزاء؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اليكم ابرز توقعات خبيرة الفلك ماغي فرح لهذا البرج لعام 2023، كما نشر موقع "الجميلة".

التوقعات المهنية برج الجوزاءيُعتبر عام 2023 عام التجدد والإنطلاق بدون قيود، خاصةً في الأشهر الثلاثة الأولى عندما يستقر كوكب مارس بصورة استثنائية في برجك ويتناغم مع جوبيتير في الحمل وساتورن في الدلو، وهذا المشهد الفلكي يجعلك تقتحم بعض الساحات بثقة بالنفس كبيرة وتتغذى من أحداث طارئة حتى تفكر بالمستقبل وبمشروع جديد يعيش في خاطرك.تكسب المعرفة هذا العام وتُحضّر لمهمة تُوكل إليك وتصل إلى الموقع الذي تحلم به، مع فرص كثيرة للسفر والتعاطي مع الخارج. تسيطر على حياتك في الجزء الأول من السنة وحتى شهر مايو 2023. تتلقى عروضاً وتُقدم اقتراحات وأفكاراً ملفتة في مجالات متعددة. تُشرق بجاذبية كبيرة.تسجل هذه السنة انعطافاً فلكياً مهماً يبدأ مع ساتورن في آذار الذي ينتقل إلى برج الحوت وبلوتون الذي ينتقل مرحلياً إلى برج الدلو، وهذا يكون له تأثير كبير عليك، لأنّ ساتورن عندما يكون في برجك يحذرك من ارتكاب الهفوات أو يعاقبك فقط إذا ارتكبت أخطاء، ويطلب منك أن تكون أكثر حكمة ودراية ويضع لك حدوداً للعمل والتوسّع أو يجعلك تعيد حساباتك بهدوء.يدخل جوبيتور إلى برج الثور في ايار 2023، فيخفف من بعض الفرص ويجعلك مضطراً إلى تصريف الأعمال وبذل جهود كبيرة حتى تقوم بجديد. قد تشعر في الوقت هذا أنك محاصر لكنك تجد دائماً فرصاً للتسوية. يدعمك فينوس ويكون إلى جانبك، وإذا عاكستك الكواكب البطيئة تجد أنّ الكواكب السريعة تعوضك عن التراجع والخسائر.تكون مدعوماً من فرقاء وحلفاء وأشخاص وتكون أعمالك مزدهرة. تتراوح الأوضاع المالية بين أرباح وخسائر . تفكر ببيع منزل أو القيام باستثمار وهكذا يهديك فصل الصيف فرصة استثنائية لإنجاح خطة لك.لا شك أنه لديك تحديات مهنية وقد تتحالف مع أشخاص كنت على خلاف معهم في السابق أو تعيد رسم صداقاتك وارتباطاتك وتحالفاتك، فتُقدم على جديد وتعمل سرّاً من أجل بلورة مشروع غالي على قلبك. أفضل شهرين لك هما حزيران وتموز 2023. تلعب الصدفة دوراً جيداً في حياتك وتلتقي بأشخاص يوسعون دائرة اهتماماتك.التوقعات العاطفية لبرج الجوزاءتسير أمورك بشكل جيد جداً وتتأقلم مع أوضاع جديدة أو تتكيف مع بعض الظروف التي تلائمك وتجد سبيلاً للتفاهم مع البعض. تمر بأوقات جيدة وعذبة وتقدم تنازلات في بعض الأحيان وتتوصل لتسويات. تمر في فصل الصيف ببعض التجارب الاستثنائية التي لن تنساها. تكون في العام الجديد متحمساً للمغامرات العابرة على الارتباط، وبداية العام تحسُّك على التسرع بأي شيء وعلى خوض بعض المغامرات.تفضل في أواخر العام الانعزال ولو أنّ شهر تشرين الثاني جيد جداً على الصعيد العاطفي ويحمل جديداً وربما عودة إلى الماضي أو استقرار أكثر من السابق. كما لديك لقاء مهم قد يتم في الأشهر الأولى من العام 2023 مع شخص أجنبي أو غريب عنك أو أثناء سفر أو ربما له علاقة بدراسة ستُقدم عليها أو ثقافة مشتركة. قد يكون شهر نيسان الموعد المنتظر لارتباط مميز. من الممكن أن يعاود مواليد الجوزاء حباً سابقاً أو لقاء بحب سابق وتشتعل شرارة الحب من جديد.توقعات برج الجوزاء صحياًمطلوب الاهتمام بوضعك النفسي وراحتك بعيداً عن القلق خاصةً في بداية العام 2023. كما عليك الاهتمام في الجهاز التنفسي والإمعاء ومشاكل القلب إذا كنت تعاني من هذا الموضوع. يُنصح ببعض التمرينات للعضلات أو علاج للعظام.