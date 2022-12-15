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منوعات

"بلوغر" شهير يتعرّض ​​للطعن حتى الموت خلال بث مباشر!

Lebanon 24
15-12-2022 | 14:00
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تعرض مدون طعام الشارع المعروف باسم "Fatty Goes To Africa" للطعن حتى الموت أثناء بثه المباشر من سوق في العاصمة النيبالية كاتماندو.

وورد أن الضحية الصينية البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يدعى غان في وسائل الإعلام المحلية، تعرض للهجوم من قبل مدون منافس في المدينة.
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وكان غان يبث على الهواء مباشرة من سوق الطعام المزدحم ويتحدث إلى أصدقائه عندما تعرض للطعن في وضح النهار.

المشتبه به، ويعرف بـ "Feng Zhengyung" في وسائل الإعلام المحلية، صيني يبلغ من العمر 37 عامًا، هو أيضًا أحد مشاهير الإنترنت يُدعى "Ayun" ويعيش في نيبال، ويُعتقد أنه يحمل ضغينة ضد مدون الطعام المنافس له.

ويظهر مقطع فيديو صادم أن غان يتحدث إلى الكاميرا أثناء سيره في الشارع عندما تعرض للهجوم من الخلف.

ويبدو أن غان أسقط هاتفه أثناء الهجوم بينما تحولت الشاشة إلى اللون الأسود، ولكن كان بالإمكان سماع صراخه القوي. استخدم غان منصته للتواصل الاجتماعي لتقديم طعام وثقافة الدول الأجنبية للمتابعين ولديه ما يقرب من خمسة ملايين معجب في الصين.

وتعرض غان للطعن في صدره وبطنه في منتصف الشارع وتوفي في وقت لاحق من تلك الليلة بعد فشل جهود إنقاذه.
 
 
(العربية)
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