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إعدام جنديّ سابق... اغتصب وقتل مراهقة وحفر على صدره عبارة "أنا آسف"!

Lebanon 24
15-12-2022 | 16:00
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أعدمت سلطة ولاية ميسيسيبي الأميركية جنديا سابقا في مشاة البحرية الأميركية اعترف منذ أكثر من 20 عاما، باغتصاب وقتل مراهقة، تبلغ من العمر 16 عاما.

وكان استخدم في إعدامه حقنة سامة. ويعد توماس إدوين لودين، ثاني شخص يُعدم في الولاية خلال عشرة سنوات.
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وحُكم على لودين في عام 2001، بعد اعترافه بجريمة اغتصاب وقتل فتاة، كانت على تقف جانب الطريق إثر تعطل سيارتها.

وفي اليوم التالي عُثر على لودين، مستلقيا على جانب الطريق وقد حفر على صدره عبارة: "أنا آسف".
 
 
(بي بي سي)
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