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حادث مروع: تحطم طائرة أثناء هبوط عمودي.. ماذا حلّ بالطيار؟ (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2022 | 05:00
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في حادث مروع، تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأميركي في ولاية تكساس.

 

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه للحادث الذي وقع أمس الخميس، الطائرة وهي تحلق عموديا قبل أن تصطدم بالمدرج، فيما تمكن الطيار من الخروج منها.

 

 
 

وقالت شركة "لوكهيد" المصنعة للطائرة في بيان: "نحن على علم بتحطم طائرة F-35B على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط المشتركة للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث الطيار تمكن من الخروج بنجاح. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب".

(روسيا اليوم)

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