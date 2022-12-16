مواليد هذا البرج سيرافقهم الحظ بعد غياب لسنوات في 2023.. هكذا تبشرهم ماغي فرح

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ماذا يخبىء الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الحمل؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اليكم أبرز توقعات ماغي فرح لمولود برج الحمل في العام 2023، حسبما نشر موقع "الجميلة":توقعات برج الحمل مهنياًيكون كوكب جوبيتور في برجك من بداية العام 2023, ويستقر عندك لشهر ايار 2023، ثم ينتقل إلى برج الثور ويعتبر هذا الموقع جيد جداً بالنسبة لك. يعتبر العام 2023 حافل بالأحداث التي تهمك جداً كما أنّ انتقال الكواكب من موقع إلى موقع لا يعتبر أمراً عادياً بالإجمال ومؤثر جداً على الجميع.بإختصار هذه السنة هي مزدهرة مع جوبيتور الذي يوفر لك ساحة مشرقة من النجاحات والإنجازات والسفر والمشاريع والمكانة العالية. الكثير من مواليد الحمل يتوصلون إلى مركز نافذ. ينتقل ساتورن إلى برج الحوت في تاريخ 14 اذار ويكون في الوقت هذا جيد جداً بالنسبة لك في مجال الأعمال والتعاطي المهني.يستقر كوكب مارس في برج الجوزاء حتى تاريخ 4 ايار وهذا يشير إلى انطلاقة خارج حدودك العادية وكأنك ستنتقل إلى جديد في العام هذا، وتتغير حياتك على أثر بعض الأحداث والتطورات والمفاجآت. تترأس مركزاً وتصل إلى مرتبة عالية وتخطط لجديد وتنتقل إلى بلد آخر.يكثر السفر في نيسان 2023، ويكون العام هذا مناسباً على الصعيد الاقتصادي وبسبب الطالع الفلكي الذي يحدثه ساتورن مع جوبيتور من الممكن أن تحصل على أرباح مفاجئة وغير منتظرة. قد تشتري عقارا في السنة هذه أو تنشىء شركة.يطرأ تغيير على مسارك وتتلقى هدية قدرية أو رمزية أو تنتقل إلى موقع جديد أو تتحرر من قيد بين 24 اذار و 12 حزيران. تكون الأعمال جيدة جداً من ابريل إلى سبتمبر خاصةً إذا كنت تعمل في مجال الكتروني أو عقاري أو طبي أو صناعي. تكون الأجواء جيدة على الصعيد التجاري وتكون أفضل بين تشرين الاول وتشرين الثاني حتى الشراكة تكون واعدة جداً .توقعات برج الحمل عاطفياًتصادف في العام 2023 من يجعلك تفكر بالإرتباط إذا كنت لا تفكر فيه. تسجل العام هذا على الصعيد العاطفي فترة مهمة جداً تتحدث عن فينوس الموجود بطريقة غير إعتيادية ولأربعة أشهر في برج الأسد وهذا يجعلك تفكر في الإرتباط والزواج وربما تقع في الحب أو تعيش قصة حب غير إعتيادية أو قصة كبيرة رومانسية وتكون أنت الشخص الذي يثير الجدل حوله. مع بداية الخريف تجد نفسك أكثر هدوءًا واهتماماً في حياتك الشخصية وربما تحول علاقة رومانسية إلى ارتباط شرعي إذا كنت عازباً.توقعات برج الحمل صحياًتكون الصحة جيدة رغم بعض التوتر الذي تسببه بعض الكواكب السريعة من وقت إلى آخر. لكن عليك الانتباه لآلام الرأس وللعضلات وحاول أن تداويها. تكون الخصوبة عالية لديك في الفترة الأولى من العام 2023 حتى 17ايار وقد تعرفي حملاً أو زوجتك تعرف حملاً في الوقت هذا.