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تعود للقرن الميلادي الأول... اكتشاف مقبرة أثرية في فلسطين

Lebanon 24
16-12-2022 | 14:00
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اكتشفت في قطاع غزة مقبرة أثرية رومانية تعود للقرن الأول الميلادي، أي قبل نحو 2000 عام، وذلك خلال أعمال حفر وبناء شمال غربي القطاع.

وقد عثر فريق من الباحثين المحليين والدوليين في هذا الموقع المكتشف على عشرات القبور الرومانية وعدد من القطع الأثرية والأواني الزجاجية.
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وقال رئيس فريق التنقيب، فضل العطل: "أول مرة تظهر معنا قبور رومانية بهذا الشكل وهي تعود للقرن الأول الميلادي، اليوم وصلنا لخمسين قبرا والأهمية الأكبر أنه من الممكن أن تزداد أعداد القبور والمساحة أكثر فأكثر".

وتنوعت القبور بين الهرمية والفردية والجماعية، فضلاً عما ضمته من قطع أثرية وجرار فخارية وبعض الأواني الزجاجية المستخدمة خلال الطقوس الجنائزية في العهد الروماني، فيما تسعى أعمال التنقيب لمعرفة عدد الأشخاص في القبور وأسباب الوفاة.

كما لفت طارق سكيك وهو عامل ضمن فريق التنقيب إلى أن: "كل ما نراه حالياً من قبور رومانية أو هناك في تل أم عامر من مباني أو دير روماني أو بيزنطي يدلل على أن هناك حضارة قائمة في هذه المناطق".

وستستمر أعمال التنقيب لنحو 5 أشهر مقبلة بتمويل من صندوق حماية التراث في المجلس الثقافي البريطاني وبالشراكة مع الإغاثة الأولية الدولية والمدرسة الفرنسية للآثار في القدس.

وإن كانت الآثار المكتشفة هنا قبوراً إلا أن علم الآثار والإنسان يتقاطعان هنا ليجعلا منها موضع دراسة واهتمام، فهذه القبور في نظر المنقبين تعد امتداداً لموقع مدينة الأنثيدون الأثرية، التي كانت مرفأ لغزة خلال الحقبتين اليونانية والرومانية.
المصدر: "سكاي نيوز
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