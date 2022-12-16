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فنون ومشاهير

هكذا سيقضي بن أفليك وجينيفر لوبيز أول عيد ميلاد لهما بعد زواجهما

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:00
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تستعد جينيفر لوبيز للاحتفال بعيد الميلاد من جديد مع زوجها الممثل بن أفليك، ونقل موقع "elle" عن مصدر مقرب من الزوجين قوله إن "عطلة جينيفر المفضلة هي عيد الميلاد، لكن هذه المرة مهمة لهما، لأنه أول عيد ميلاد لهما بعد زواجهما"، مشيراً إلى أنها تبذل الكثير من الجهود ليكون "عيد ميلاد لا يُنسى" مع زوجها.
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وأضأف المصدر: "زيّن أفليك وجينيفر شجرة ضخمة بمساعدة أطفالهما، وبات منزلهما يتمتع بأجواء احتفالية جميلة مع الزينة والإضاءات".


وقالت إحدى صديقاتها إن "لوبيز تريد هذا العام أن تكون احتفالاتها أكثر خصوصية من المعتاد، وأن ترسي بتقاليد جديدة خاصة، في العائلة ومع أفليك".


ووفقا للموقع، تحدثت جينيفر لوبيز وبن أفليك عن "إمكانية الذهاب في رحلة فقط للحصول على قسط من الراحة والاسترخاء".

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