تصرّف لبيكيه يثير بلبلة.. شاكيرا السبب!

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تعرّض نجم كرة القدم الاسباني ومدافع برشلونة السابق، جيرارد بيكيه، للتوبيخ من قبل حبيبته، وذلك بعد أن رصدته وهو يدخل على صفحة شريكته السابقة النجمة العالمية شاكيرا ويتصفحها.وكشفت وسائل إعلام عالمية أن هذا الخبر شكل ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث اعتبر البعض انه لا يزال يحبها، ويحاول معرفة آخر اخبارها، رغم انفصالهما.