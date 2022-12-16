الحمل

لا تزال الحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني

الثور

تشعر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار وان تعمل بلا ضجيج، لكن احذّر الانعزال وخلق بعض الأعداء حولك

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الجوزاء

احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر على رد الصاع الصاعين

السرطان

يوم حافل بالحركة والنشاط، استعد لنجاحات قد تفتح أمامك أبواب التقدم والترقي والمكافآت

الأسد

القمر في برجك يجعلك مشرقاً، ويجمع هذا اليوم حولك الاصدقاء ويشير إلى رحلة أو الانتقال إلى بلد إقامة جديد

العذراء

تستقطب هذا اليوم فرصاً مميزة تتعلق باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما

الميزان

تعمل على جبهات عديدة وتلاقي النتائج المدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البلاد مع مؤسسات كبرى

العقرب

تعمل على عدة جبهات ويكون النجاح حليفك، وتعمل اتصالات مع مؤسسات كبرى للفوز بمشروع مهم

القوس

يخف الوهج الذي رافقك منذ بداية الشهر، لكن هذا اليوم يسلط الضوء على شؤون مالية

الجدي

يحذّرك هذا اليوم من ارتكاب بعض الأخطاء، ويطلب إليك التروّي وتحليل الأمور بهدوء

الدلو

يتوّج هذا اليوم فترة واعدة، ما قد يعني مشروعاً مشتركاً مع بعض الأقوياء وعملاً إبداعيّاً

الحوت

يحذرك هذا اليوم من مشاكل لها علاقة بوضعك المهني، ويفرض عليك اتباع نمط آخر من التعاطي مع بعض الزملاء