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حقق رقماً قياسياً عالمياً… برازيلي يحضر 11 بطولة لكأس العالم!

Lebanon 24
17-12-2022 | 23:00
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حقّق رجل برازيلي يبلغ من العمر 75 عامًا رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من بطولات كأس العالم FIFA التي حضرها فرد.

وحضر دانيال سبروزي، من مدينة تاوباتي- ساو باولو، أول بطولة لكأس العالم في الأرجنتين عام 1978، وحضر كأس العالم هذا العام في قطر ليرتفع إجمالي عدد البطولات التي حضرها إلى 11.
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وعبّر سبروزي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أهمية حضور بطولات كأس العالم في حياته، لافتاً الى أن شغفه يكمن في كرة القدم والتعرف على ثقافات مختلفة حول العالم.

وقال الرجل إنه يخطط بالفعل لكسر رقمه القياسي بحضور بطولة كأس العالم 2026.
 
المصدر: vdl
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