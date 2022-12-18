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حادثة مروعة: سقطت من ارتفاع 4 كيلومترات وبقيت على قيد الحياة!

Lebanon 24
18-12-2022 | 08:00
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على الرغم من سقوطها من ارتفاع 4 كيلومترات، نجت امرأة أسترالية من الموت وبقيت على قيد الحياة .

 

وتشير صحيفة LADBible، إلى أنه وفقا للمرأة، كان سبب سقوطها هو تشابك حبال مظلتها وتعثرها وعدم انفتاحها.

 

وتعترف إيما كيري، بأنها كانت منذ فترة طويلة تحلم بتحقيق قفزة بالمظلة. وقد حققت رغبتها في جبال الألب. ولكن لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، حيث لم تنفتح مظلتها بسبب تشابك حبالها في الهواء، ما أدى إلى سقوطها على الأرض من ارتفاع 4 كيلومترات.

 

ومع ذلك بقيت كيري على قيد الحياة ولكنها أصيبت بشلل الأطراف السفلى وكانت واعية. وقد أخبرها الأطباء بأنها لن تتمكن في المستقبل من المشي على قدميها.

 

وتقول كيري: "أتذكر السقوط، واتذكر اصطدامي بالأرض، واتذكر اللحظة التي ادركت فيها انني مشلولة، وكنت أعاني من ألم لا يطاق في جميع أنحاء جسمي".

 

ولكن على الرغم من توقعات الأطباء، بدأت الحساسية تعود لساقيها وتعلمت المشي ثانية.

 

وتقول كيري: "لقد تغيرت حياتي فعلا منذ تلك اللحظة".

(روسيا اليوم)

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