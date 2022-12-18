فرنسا تختار ملكة جمالها للعام 2023.. تعرّفوا إليها (صور)

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توّجت الشابة الفرنسية، إنديرا أمبيو، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً، مساء السبت ملكة جمال فرنسا 2023.خلال المسابقة، دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته اليوم ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة "Allez les Bleus!" (التشجيع الشهير لمنتخب "الديوك").هذا وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً وألا يقل طول قامتهن عن 1,70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.