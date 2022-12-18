هذا البرج لن يكون محظوظاً في 2023؟.. اليكم ما كشفته ماغي فرح

ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج العقرب؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اكتشفوا أبرز توقعات خبيرة الفلك ماغي فرح لمولود برج العقرب في العام 2023، حسبما نشر موقع "الجميلة":

التوقعات المهنية لبرج العقربتحمّلك هذه السنة مسؤوليات كبيرة وضاغطة ومفاجآت تضطرك إلى مراجعة حساباتك في كل مرة وإلى مواجهة تطورات تتحداها بعزيمتك القوية، وبقوتك الذهنية الفائقة وأعصابك المتينة. عليك احتواء المشاكل في السنة هذه. تتعايش مع تغييرات كثيرة تحصل وتؤدّي إلى أوضاع جديدة لم تتوقعها. تشعر أنك أمام منعطف طريق منذ الشهر الأول من العام 2023.ينتقل كوكب ساتورن الذي ما زال يعاكسك في الأشهر الأولى إلى برج الحوت في في 6 اذار ليخفف عنك الأعباء ويحمل لك تحرراً من انتماءات أو ارتباطات أصبحت تشكل عبئاً كبيراً عليك. كوكب جوبيتير الذي كان محايداً بالنسبة إليك ينتقل في 17 ايار إلى موقع معاكس، أي إلى الثور، لينضمّ إلى أورانوس ويولد تحديات كبرى، إلّا أنك قوي الشخصية وتستطيع أن تواجه الأزمات بتكيّف إيجابي بدون إحباط أو ضياع.تُغالب الألم وتنضج شخصيتك أكثر من السابق وتُظهر عن قدرات للنجاة من أي أخطار. استقر كوكب ساتورن لسنتين ونصف السنة في برج الدلو، أي في مربع مع برجك، وحرمك من بعض الإنجازات وأدّى إلى انفصال وفراق في بعض الأحيان وهو الآن يدعوك إلى التناغم والتكيف مع أجواء قد تفرض عليك بسبب كوكب جوبيتير، لكن معاكسة كوكب جوبيتير ليست بقوة معاكسة كوكب ساتورن الذي عانيت منه، بل موقعه يدل على عمليات مالية واستثمارية كثيرة وانخراط في بعض الجماعات المالية والمراجع النافذة.لا شك أنك قد تواجه ظروفاً وأشخاصاً يفرضون عليك بعض الشروط الضاغطة ومن الممكن أن تضطر إلى وضع مسافة بينك وبينهم وتبتعد عن بعض المظاهر المزيفة. انتبه من بعض الأوساط المخملية حتى لا تقع في الفخ وحتى تقاوم بعض الصدمات.يساعدك ساتورن ابتداءً من شهر اذار حتى تعود لذاتك وتختار الأمور التي هي مناسبة لك والأشخاص المحبين. تتكيف مع الأجواء وربما يكون لديك بعض العروض التي تتلقاها وشراكة تكون مناسبة جداً. المهم أن تتصرف بليونة وصبر ولا تفرض مشيئتك بالقوة على أحد، وتعتمد الدبلوماسية والتكتم والصمت في بعض الأحيان. هذا لا يعني أنّ العام 2023 لا يعدك بالازدهار، لا بل يحمل مفاجآت إيجابية غير متوقعة ولو أنها تُنذر أيضاً ببعض المطبات والخروقات التي يتسبب بها الطالع الفلكي.ينتقل كوكب مارس بين سبعة أبراج ويؤثر في كل مرة على مسارك ويقدم لك الدعم والمواجهات في الوقت نفسه. يكون مناسباً جداً لك بين شهري نيسان ومايو، لكنه يراوح مكانه في برج الأسد بصورة تنعكس عليك سلباً بين 21 ايار و10 حزيران، ويحرمك من التمتع بما جنيته. يعود ويهديك في شهر شباط أخبار طيبة بدون معاكسات.تهتم السنة هذه في مجالات فكرية وإعلامية واقتصادية. لديك الكثير من النقاشات وتتعمق في مواضيع وقد تستثمر في مجال الصحة. تجني الأرباح أيضاً من ترأسك لبعض الشركات العالمية والصناعات الكبرى وفي مجال العقارات. قد يكون لديك شراكة جيدة وتلعب اتصالاتك دوراً في انخراطك بجماعات ناشطة. تحمل لك السماء تغييرات أساسية ومصيرية خاصة بين شهري نيسان وتشرين الاول.التوقعات العاطفية لبرج العقربتكون الفترة الواقعة بين يونيو وأكتوبر مليئة بالصراعات الزوجية والعاطفية ويهدد بانفصال أو طلاق أو بعلاقات غير مستقرة وتعددية قد تنقلب سلباً عليك. في الأجواء عطش لحب لحقيقي وشكوى من جفاف القلب. يعاكسك فينوس من الشهر الأول، ويجعلك بعد ذلك تعاني من انكسار أو برودة. يدعوك شهر ايار للحب والانفتاح ابتداءً من تاريخ 8 حتى تاريخ 9 تشرين الاول. يُخشى من فضيحة في السنة هذه أو من خيانة. ترهقك التقلبات وتشل قدرتك على المواجهة.