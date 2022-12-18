رجل أصفر يثير البلبلة في مصر.. ما قصته؟

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عشق راندوف، البالغ من العمر 40 عاماً من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، للون الأصفر جعله يتميز في كل شيء، فبدءا بملابسه جميعها إلى أحذيته، وساعاته ونظاراته، وسيارته وحتى حقائب سفره كلها صفراء اللون.ويزور الرجل الأصفر محافظة الأقصر المصرية حالياً، ويتجوّل فيها ملوّناً لحيته وحواجبه بالأصفر، ما أثار البلبلة ولفت أنظار المارة ورواد مواقع التواصل.