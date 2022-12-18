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منوعات
"بوكيمون" يعود بشخصيات لم يسبق أن عُرفت!
Lebanon 24
18-12-2022
|
14:00
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أعلنت شركة "بوكيمون" أنها ستطلق في 2023 "مسلسل رسوم متحركة جديداً" بشخصيات "لم يسبق أن عُرفت"، منها الثنائي ليكو وروي.
وأوضحت الشركة المملوكة جزئياً لنينتندو اليابانية لألعاب الفيديو التي تدير حقوق العلامة التجارية بدءاً من المسلسل التلفزيوني إلى لعبة جمع البطاقات، أن "عرض المسلسل الجديد سيبدأ في بلدان عدة في 2023".
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وأضافت أن "المسلسل الجديد سيُطرح بعد الموسم الجاري" الذي تمحور للمرة الخامسة والعشرين حول مغامرات آش كيتشوم، وبيكاتشو.
وتوقعت الشركة أن "يشاهد المعجبون بكل سرور المسلسل الجديد الذي يقوم على كل مميزات رسوم بوكيمون المتحركة العزيزة على قلوبهم، أي الحركة والمغامرة والصداقة والبوكيمون".
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