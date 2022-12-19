21
o
بيروت
23
o
طرابلس
-9
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
-10
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
"شرطان" من الأمير هاري وميغان لرأب الصدع مع العائلة المالكة
Lebanon 24
19-12-2022
|
01:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد البرنامج الوثائقي الذي كشفا فيه الكثير من "المستور"، ووجها فيه انتقادات للعائلة المالكة البريطانية، ذكر تقرير لصحيفة "صانداي تايمز"، أن الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، لديهما "شرطان" لتجاوز الأزمة التي تعصف بعلاقتهما بالعائلة.
Advertisement
وكان دوق ودوقة ساسكس قد كشفا عن سبب تركهما للعائلة المالكة، في سلسلة وثائقية من 6 حلقات، تم إصدارها عبر منصة "نتفليكس"، وجها فيها اتهامات بالعنصرية واختراق الخصوصية لوسائل الإعلام البريطانية، إلى جانب انتقادات للعائلة المالكة بـ"عدم اتخاذ اللازم" للدفاع عنهما.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، إن هاري وميغان يسعيان لعقد "قمة ملكية" مع أفراد الأسرة، لمعالجة المخاوف التي تم التعبير عنها في البرنامج الوثائقي، إلى جانب رغبتهما في الحصول على "اعتذار" من العائلة.
واقعة عنصرية أخرى و"الكيل بمكيالين"
وما زاد من سخط الأمير هاري وميغان، هو الواقعة التي تعرضت لها ناشطة بريطانية صاحبة بشرة داكنة، على يد أعلى موظفة شرفية في القصر الملكي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى وكانت الليدي هاسي (83 عاما)، التي تنتمي لأسرة بريطانية عريقة، قد وجهت أسئلة تحمل "معانٍ عنصرية" للناشطة نغوزي فولاني، وهي بريطانية من أصول كاريبية تترأس إحدى الجمعيات المعنية بمحاربة العنف الأسري، وذلك خلال مشاركتهما في حفل في قصر باكنغهام.
وقالت فولاني إن الليدي هاسي استمرت في سؤالها عن "أصولها" و"من أين جاءت"، رغم تأكيدها للأخيرة على أنها ولدت في وترعرعت في بريطانيا، لكنها استمرت في طرح مثل هذه الأسئلة.
وعلى خلفية هذه الواقعة، أعلنت الليدي هاسي استقالتها من دورها في العائلة الملكية، وقدمت اعتذارها عن الواقعة.
يذكر أن الليدي هاسي هي عرابة ولي العهد الأمير وليام، وتعد أهم سيدة في الحاشية الملكية، إذ كانت وصيفة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية مساعدتها لمدة 60 عام.
وقال مصدر لصحيفة التايمز، أن هاري وميغان يعتقدان أن هناك "معايير مزدوجة" داخل الأسرة، حيث تم عقد اجتماع بين هاسي وفولاني بعد الواقعة، وحظيت الأخيرة باعتذار.
وأضاف: "لم يحدث شيء من هذا القبيل على الإطلاق عندما أثار هاري وميغان مخاوف مختلفة. لا اجتماع أو اعتذار رسمي أو تحمل للمسؤولية أو المساءلة. إنه أمر من الصعب تقبله. نعم إنهما يرغبان في عقد اجتماع بنسبة 100 في المائة".
Advertisement
الأكثر قراءة
صورة لباسيل تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون
Lebanon 24
صورة لباسيل تنتشر بقوّة.. هكذا علّق عليها الناشطون
14:09 | 2022-12-18
18/12/2022 02:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ غير مألوف في شارع الحمرا.. إليكم ما يحصل الآن (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ غير مألوف في شارع الحمرا.. إليكم ما يحصل الآن (فيديو)
11:14 | 2022-12-18
18/12/2022 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير يودي بحياة الشاب علي في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
اشكال كبير يودي بحياة الشاب علي في هذه المنطقة.. اليكم التفاصيل
09:32 | 2022-12-18
18/12/2022 09:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. ما هي؟
Lebanon 24
هزّة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانية.. ما هي؟
13:22 | 2022-12-18
18/12/2022 01:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا.. شاهدوا ماذا فعل مشجعو الأرجنتين بعد فوزها بـ"كأس العالم"
Lebanon 24
في صيدا.. شاهدوا ماذا فعل مشجعو الأرجنتين بعد فوزها بـ"كأس العالم"
14:12 | 2022-12-18
18/12/2022 02:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-12-19
مالك "تويتر" يحضر نهائي كأس العالم من منصة زجاجها مضاد للرصاص (فيديو وصور)
02:00 | 2022-12-19
بمساعدة صديقها.. فتاة تقتل والدتها بالماء المغلي!
23:00 | 2022-12-18
برجك اليوم
14:00 | 2022-12-18
"بوكيمون" يعود بشخصيات لم يسبق أن عُرفت!
11:30 | 2022-12-18
مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاو في العالم
11:00 | 2022-12-18
فرنسا تختار ملكة جمالها للعام 2023.. تعرّفوا إليها (صور)
فيديو
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
Lebanon 24
97 ضربة برأسي وحاولوا قطع لساني.. إعلامية لبنانية شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها لمحاولة اغتيال (فيديو)
23:00 | 2022-12-17
19/12/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
19/12/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
19/12/2022 12:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact