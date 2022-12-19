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أفضل طريقة للتخلص من رائحة مرتبة السرير الكريهة

Lebanon 24
19-12-2022 | 08:00
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مع مرور الوقت تتجمع البكتيريا والجزيئات الضارة في الفراش. ولهذا السبب قد تنبعث من مرتبة السرير بعض الروائح الكريهة، لذا لا بدّ من التخلص من هذه المشكلة المزعجة، من خلال إتباع بعض الخطوات المنزلية الفعالة التالية:
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 صودا الخبز
لصودا الخبز دور فعال في القضاء على الروائح المزعجة. وفي هذا الإطار، يُصب القليل من صودا الخبز في منخل دقيق وترش طبقة منه على الجزء العلوي من المرتبة، ويترك لحوالي ساعتين، حتى يتفاعل صودا الخبز مع الروائح الحمضية لتحييدها. من الضروري القيام بتنظيف صودا الخبز بالمكنسة الكهربائية.


الزيوت الأساسية
 
 لتحسين رائحة مرتبة السرير، يمكن إضافة بضع قطرات من الزيت العطري إلى صودا الخبز قبل نخلها على المرتبة، بينما تعمل صودا الخبز على تحييد الروائح، فإن الزيت العطري يمنح المرتبة رائحة لطيفة، ومن أهم الزيوت: الخزامى والبابونج والياسمين والنعناع والليمون
 
 
نشاء الذرة
يمكن إضافة القليل من نشاي الذرة إلى صودا الخبز ودهنه على المرتبة بالخطوات الموضحة أعلاه، ثم تنظيفه بالمكنسة الكهربائية.

الخل
يعتبر الخل منظفًا فعالًا في إزالة الأوساخ والتخلص من البقع. وفي هذا الإطار، يُعدّ مزيجًا من الخل الأبيض المقطر والقليل من الماء، ويُرش الخليط برفق على الجزء العلوي من المرتبة. وتترك المرتبة في الخارج للتهوئة حتى تجف.

منظفات الغسيل
يمكن خلط مسحوق الغسيل مع صودا الخبز لإعداد معجون قبل دهنه على البقعة، بعد تركها لفترة من الوقت، ثم كشطها بمنشفة أو ملعقة.

 
المصدر: سيدتي
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