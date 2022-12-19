مواليد هذا البرج سيفرحون بعد طول انتظار في 2023.. اليكم ما قالته ماغي فرح

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ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج القوس؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اكتشفوا أبرز توقعات خبيرة الفلك ماغي فرح لمولود برج القوس في العام 2023، حسبما نشره موقع "الجميلة"تكون بداية العام 2023 جيدة، وتبدأ مع اندفاع كبير يجعلك تتأهل لتسلّم مهمات ومراكز أساسية. جوبيتير في الحمل وساتورن في الدلو مع فينوس ومارس في برجين هوائيين معظم الأوقات، كواكب تغذيك بمعنويات مرتفعة وتؤمّن لك بداية سنة ممتازة حتى شهر اذار.تتبدّل الأمور وتفرض عليك انتباهاً وحذراً بسبب دخول كوكب ساتورن إلى برج الحوت الذي يشكل معاكسة مع برجك، وربما يخلق بعض البلبلة أو يتسبب في بعض القلق، ويجعلك تخضع لبعض الشروط والالتزامات.يدخل كوكب جوبيتور إلى برج الثور في ايار وهو مكان الصحة بالنسبة لك، أي المنزل السادس، فيغمرك بحب الحياة والسعادة ويجعلك نشيطاً جداً حتى 17 ايار. بعد ذلك عليك الانتباه لشؤونك العملية التي تكون حائراً إزائها، وقد يطرأ جديداً أو فرص تواجهها بتردد كبير.يشكل الوضع المالي أولوية لك ابتداءً من شهر اذار. قد تبحث عن مصادر مادية في مجالات صناعية تتعلق بالسوائل وكل شيء يتعلق بالماء والغاز والمحروقات والبحار وما شابه. تشير أيضاً الأوضاع الفلكية إلى أعمال ناجحة في مجال الأدوية. يتحدث موقع ساتورن عن نجاحات، كما تزدهر المؤسسات العائلية وتجد الدعم من قبل المحيط.تساعدك الأفلاك على تعزيز علاقاتك العامة وربما تحقيق تغييرات كبيرة والحصول على مردود مالي مميز. تجني أرباحاً بصورة مفاجئة وغير منتظرة. تنطلق من مكان وتصل إلى مرحلة جديدة وتكون منفتحاً على بعض التجارب التي لم تتطرأ لها في السابق. لا شك أنك ستواجه التحديات لكنك ستكسب وتنتصر. تدخل ميداناً جديداً ويوقظ كوكب مارس رغبتك وميولك للمغامرة في أواخر السنة وكسر الحواجز وتخطي القلق والخوف من التغيير.يستقر فينوس 4 أشهر في منزلك التاسع أي في منزل الحظ في برج الأسد بين شهري حزيران وتشرين الاول، حتى يُضفي على حياتك الشخصية رونقاً خاصاً ويغمرك بحسناته وتنتقل من حالة إلى حالة أخرى على الصعيد الشخصي ويجعلك قادراً على إيجاد الحلول.تكون في العام 2023 حذراً جداً ومتطلباً في شؤونك العاطفية وربما تمر في أزمة زوجية وتضطر إلى أخذ قرار مهم ومصيري. قد تبدأ السنة الجديدة مع أجواء مماثلة لما حصل معك السنة الماضية. ثم تواجه بعض التحديات في شهر شباط وتنتعش متحمساً لجديد بين 21 شباط و16 اذار.تبدو عاشقاً ومتحمساً وقد تأخذ قراراً جيداً وإذا مررت بتوتر بين شهري أبريل ومايو، فتخوض لاحقاً تجارب استثنائية تغير حياتك بين شهري يونيو وأكتوبر .قد تترك مكانك إلى مكان آخر وتأخذ قرارات مستقبلية تتجلى في شهر نوفمبر، لكن يجب الحذر في نهاية السنة من سوء تفاهم.تجد نفسك قادراً على معالجة كل طارئ وربما تجد العلاج لمشكلة قديمة. عليك الانتباه لمشاكل القلب والابتعاد عن القلق ابتداءً من شهر حزيران وحتى تشرين الاول. وأيضاً عليك الاهتمام بمشاكل الكبد والكلى والابتعاد عن مشاكل الضغط. كما عليك الانتباه من أوضاع صحية تخصك أو تخص أحد المقرّبين وتفرض عليك اهتماماً كبيراً وبحثاً عن علاج.