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رحلة الكلبة "بلوبيل" سببت لها أذى نفسياً.. سافرت للسعودية خطأ بدلا من أميركا!

Lebanon 24
19-12-2022 | 11:00
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تعاني كلبة من "صدمة نفسية" ونوبات قلق بعد أن جرى شحنها بطريق الخطأ من لندن إلى السعودية عوضا عن إرسالها إلى أصحابها في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية، وفقا لما ذكر موقع "ويلز أون لاين" البريطاني.
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وأوضح مالكا الكلبة البالغة من العمر خمسة أعوام أن موظفي شركة الشحن وضعوا حيوانهم الأليف في طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وأنهما ظلا في حيرة وخوف لساعات طوال قبل أن يكتشفا الحقيقة.

وبعد بحث وتقصي اكتشفت شركة الشحن التي كانت مسؤولة عن نقل الكلبة "بلوبيل" أن الأخيرة قد وصلت إلى مطار العاصمة السعودية، الرياض، ليتم بعد ذلك نقلها مرة أخرى إلى مطار هيثرو في لندن قبل شحنها إلى الولايات المتحدة في رحلة استمرت نحو 60 ساعة مع محطات الانتظار.

وقال مالكا الكلبة، ماديسون وجيمس ميلر، إنهما كانا يعتقدان أن الأزمة قد انتهت بوصول "بلوبيل"  إليهما سالمة، لكنهما اكتشفا أن "المعاناة" كانت قد بدأت للتو.

ويوضح جميس البالغ من العمر 27 عاما أنه وزوجته لا يستطيعان مفارقة كلبتهما التي أصيبت بصدمة نفسية جراء ما حدث معها وأنها تسببت لهما بأضرار قدرت بآلاف الدولارات جراء نوبات القلق والغضب.

وأضاف: "لا يمكننا ببساطة أن نتركها وشأنها.. في المرة الأولى التي حاولنا فيها تركها بمفردها في المنزل بعد المحنة دمرت بيتها خلال عشرة دقائق".

وتابع: "في المرة الثانية كانت تعض بابا خشبيا.. وهي تبكي طوال الوقت، ولذلك نخشى أن تؤذي نفسها إذا تركناها لوحدها في المنزل، فالانفصال عنا كان أمرا مؤلما للغاية بالنسبة لها".

وأشار الزوجان إلى أنهما استعانا بطبيب بيطري و أخصائي سلوك للمساعدة في علاجها نفسيا، موضحان: "هي تتناول دواء مضاد للقلق ثلاث مرات في اليوم، ولكننا لا نعرف إذا كانت سوف تعود إلى طبيعتها.. إنها تفطر قلبينا".

وقالت ماديسون: "بدلا من أن تلتقي بعائلتها.فإنها عانت من ثلاث رحلات دولية طويلة المدى محجوزة في قفص.. كنت قلقة من أنني لن أراها مرة أخرى".

وأضافت: " بلوبيل  تبكي ليلا ونهارا ولقد دفعنا لأخصائي السلوك نحو ثلاثة آلاف دولار، وأخشى أن تزيد التكلفة المادية، كما أننا لا نعرف متى سوف ينتهي هذا الكابوس". 
المصدر: الحرة
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