Advertisement

منوعات

بيع الدمية الفضائية الشهيرة من فيلم "إي تي" مقابل 2.6 مليون دولار

Lebanon 24
19-12-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1021434-638070693117976504.jpg
Doc-P-1021434-638070693117976504.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بيعت الدمية الأصلية للكائن الفضائي الذي تمحورت حوله قصة فيلم "إي تي" الشهير للمخرج ستيفن سبيلبرغ، نهاية الأسبوع الفائت، مقابل 2,6 مليون دولار، وفق منظمي المزاد.

وكانت هذه الدمية القطعة الأبرز في هذا المزاد الذي نظمته دار "جوليانز" وشركة "تورنر كلاسيك موفيز" لفترة يومين، وضم أيضا 1300 اكسسوار آخر من عالم السينما بينها قفازا الملاكمة اللذان وضعهما روبرت دي نيرو في فيلم "ريجينغ بول" ومطرقة فيلم "ثور".
Advertisement

ولا يزال الكائن الفضائي هذا من أشهر شخصيات الثقافة الشعبية وأعمال الخيال العلمي، منذ بدء عرض فيلم "إي تي" الذي حقق نجاحا ساحقا سنة 1982.

وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة، إذ تتألف من 85 مفصلا ميكانيكيا يتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين... وهو ما يكفي لضخ الحياة بهذا المخلوق الفضائي الذي أسرت قصة صداقته مع شخصية الطفل إليوت، العالم بأسره.

كما بيعت رسومات استخدمت في تصميم الكائن الفضائي البني مقابل 125 ألف دولار، أي أكثر بقليل من إحدى الدراجات الهوائية التي استخدمت في المشهد الختامي التي بيعت بمقابل 115 ألف دولار.

واشتمل المزاد أيضا على قطع أخرى من عالم السينما حقق بعضها أسعارا مرتفعة، بينها العصا التي استخدمها تشارلتون هيستون في فيلم "ذي تِن كوماندمنتس" وشق بها البحر الأحمر قسمين (448 ألف دولار)، وإحدى مكانس السحرة التي ظهرت في سلسلة "هاري بوتر" (128 ألف دولار).
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-12-19
14:57 | 2022-12-19
11:00 | 2022-12-19
08:00 | 2022-12-19
06:15 | 2022-12-19
05:00 | 2022-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website