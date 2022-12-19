بعد أن صدم زوجته... مفاجآت كبيرة تكشف في قضيّة المطرب الشعبي

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كشفت تحقيقات نيابة الهرم بعد الاستماع لأقوال المطرب الشعبي سعد الصغير في اتهامه بمطاردة زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارته والاصطدام بهن عن مفاجآت كبيرة.وقال سعد الصغير خلال التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمود هاشم، رئيس نيابة الهرم: "محصلش حاجة أصلا" حيث قام الفنان بالعدول عن أقواله واتهامه لزوجته وشقيقتها ووالدتها بسرقة مبلغ مالي منه بعدما اتهمهن في محضر الشرطة بالاستيلاء على 75 ألف جنيه منه؛ وعلى الجانب الآخر عدلت زوجته برلنتي عامر عن اتهامها لزوجها سعد الصغير بسرقة مصوغاتها الذهبية، ليؤكد كلا الطرفين أن ما حدث مجرد خلاف زوجي وانتهى.وكشفت تحقيقات النيابة أنه بعد عدول الطرفين عن الاتهامات المتبادلة بالسرقة، تبقى الشق الخاص بالتعدي بالضرب، حيث حضر كل منهما بتقارير طبية تفيد إصابته بعدة إصابات نتيجة تعدي الطرف الآخر عليه، ليقرر سعد الصغير تنازله عن حقه. وأعلنت أيضا برلنتي عامر وشقيقتها ووالدتها بالتنازل عن اتهامه بضربهن.ولم تتطرق التحقيقات إلى التلفيات بسيارة برلنتي عامر، حيث أنها لم تثبت في محضر الشرطة ولم يتم التحفظ عليها.وانتهت تحقيقات النيابة بتصالح الطرفين وإخلاء سبيلهما بضمان محل الإقامة من ديوان قسم شرطة الهرم، ما لم يكن أي منهم مطلوباً على ذمة قضايا أخرى.