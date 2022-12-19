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منوعات
حادثة مركبة الفضاء "سويوز".. هذا سبب إلغاء الرحلة!
Lebanon 24
19-12-2022
|
23:00
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كشفت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" على لسان رئيسها، اليوم، عن سبب التسرب في مركبة الفضاء "سويوز" المتصلة بمحطة الفضاء الدولية.
وقال رئيس الوكالة يوري بوريسوف إن ثقباً قطره أقل من ملليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء الروسية.
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وكان قد أُلغي الأسبوع الماضي خروج اعتيادي لرائدي فضاء روسيين من المركبة، بعدما لاحظت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) تدفق سائل بكميات كبيرة منها. وارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت "روس كوسموس" بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.
وقال بوريسوف للتلفزيون الروسي الرسمي: "أظهر الفحص الأولي وجود ثقب صغير قطره نحو 0.8 ملليمتر هو الذي تسبب في انخفاض الضغط الجوي".
كما اشار إلى ان درجات الحرارة على متن الكبسولة "سويوز إم. إس-22" استقرت دون الثلاثين درجة مئوية، وأن الكبسولة في حالة تسمح بالعمل. لكنه وصف الموقف بأنه "ليس جيدا جدا"، مضيفا أن لجنة ستقرر قبل نهاية الشهر بشأن الخطوات اللازم اتخاذها.
هذا ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله إن أفراد الطاقم ليسوا في خطر، وأنهم يقيمون حاليا في محطة الفضاء الدولية.
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