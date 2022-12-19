حادثة مركبة الفضاء "سويوز".. هذا سبب إلغاء الرحلة!

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كشفت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" على لسان رئيسها، اليوم، عن سبب التسرب في مركبة الفضاء "سويوز" المتصلة بمحطة الفضاء الدولية.وقال رئيس الوكالة يوري بوريسوف إن ثقباً قطره أقل من ملليمتر واحد هو سبب تسرب سائل التبريد من مركبة الفضاء الروسية.وكان قد أُلغي الأسبوع الماضي خروج اعتيادي لرائدي فضاء روسيين من المركبة، بعدما لاحظت وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) تدفق سائل بكميات كبيرة منها. وارتفعت درجات الحرارة على الكبسولة منذ ذلك الحين وأسرعت "روس كوسموس" بالبحث عن السبب لتحديد كيفية حل المشكلة.