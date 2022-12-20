تغييرات كُبرى في حياة مواليد هذا البرج في الـ 2023.. هذا ما توقعته ماغي فرح

بشرت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح الأبراج الاثني عشر بالانفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم، وبالتالي العام 2023 سيكون "بوابة الخروج من الأزمات". فماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الجدي؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟

توقعات ماغي فرح لبرج الجدي للعام 2023، بحسب ما نشرته "الجميلة".

التوقعات المهنية لبرج الجدي

يُعتبر العام 2023، عام التغييرات الكبرى في حياتك التي تتوالى ابتداءً من آذار ويكون أهمها في أيار. قد تكون بداية السنة يتخللها بعض الصعوبات، لكن سيتغير المنحى ويؤثر التغير الفلكي على مستقبلك وعلى السنين الكثيرة الآتية. ينتقل كوكب ساتورن إلى برج الحوت في مارس، وهذا يناسبك جداً ويجعلك أكثر ارتياحاً إلى سير الأمور ويعزز العلاقات مع المقربين والأشقاء والشقيقات كما يُوحي بأسفار ناجحة جداً ابتداءً من هذا الشهر. أما كوكب جوبيتير فيدخل إلى مكان ملائم جداً لك في أيار بعد أن كان معاكساً لك لوقت طويل.

تتبدل الأمور لمصلحتك في شهر آذار ويحالفك الحظ في الشأن الشخصي كما المهني وفي علاقاتك مع أفراد العائلة وخاصة الأبناء والبنات. لا شك أنك تمارس سلطتك في الفترة هذه. تحمل لك هذه السنة ظروفاً وإمكانات جيدة تخدم أهدافك وتلمّع صورتك وتبرز إمكاناتك. تزيد جاذبيتك بفضل بعض الطوالع الفلكية وتتبدل الأوضاع المالية فيحدث ما يحرك بعض المشاريع.

يتحدث ساتورن في برج الحوت عن دراسات تُقدم عليها أو محاضرات أو تواصل مع بعض الجامعات والمراكز الثقافية التي تحتل فيها مراكز كبيرة أو تبرع بأداء استثنائي. تسهل أمامك المهمات وتتنوع الاحتمالات ومصادر المال وتهتم بشؤون فكرية وإعلامية وتجارية في الوقت نفسه وقد تقدم على أعمال خلاقة يصفق لها الكثيرون.

تضع مخططات وتتحرّر من البعض وتنكب على دراسات ومقارنات مع خطط ماضية وتحضر لجديد. تهتم لصورتك التي توحيها للآخرين أكثر من المردود المادي وكأنك تبحث عن التألق وربما عن شهرة. يجتمع أورانوس الموجود في برج الثور مع جوبيتور في مايو ويتحدثان عن طالع جيد جداً مع ساتورن ويشيران إلى النجاح.

تعزز هذه السنة طموحاتك فتحضر لتقدم ونجاح ومنصب أو تعزيز مؤسسة أو إنشاء عمل خاص فيك. قد تغير عملك. يتنقل كوكب العمل بالنسبة لك من برج إلى برج ويُوحي بتغييرات. تطرأ أحداث مفاجئة تتعلق بأحد المسؤولين بمؤسسة تنتمي لها.

التوقعات العاطفية لبرج الجدي

تكون حياتك الشخصية والعائلية هادئة وتعرف فترات رومانسية ممتازة رغم بعض الصعوبات والعراقيل. قد تأخذ قرارات مهمة في الأشهر الأولى وتحقق مشاريع شخصية حلمت بها. تتحسن الأوضاع العائلية ويدعمك أفراد العائلة وتتضامن معهم على مسيرة جديدة.

تحتفل ربما في زواج يخصك أو يخص أحد المقربين. تركز على صداقات كثيرة خاصة بين شهري آذار وحزيران وعلاقات اجتماعية جديدة .يحمل لك الربيع لقاءً جيداً وعلاقة تنمو بهدوء.

التوقعات الصحية لبرج الجدي

يجب أن تنتبه لسلامتك خاصة بين 9 كانون الثاني و 10 أيار. انتبه لآلام الظهر والعظام. يُخشى من أوجاع في الجهاز التنفسي. بعض مواليد الجدي يخضعون لعملية جراحية تتعلق بالذراعين أو الكتفين.

(الجميلة)