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منوعات
مواطن أحرق شخصا داخل سيارته.. اليكم تفاصيل هذه الجريمة المروعة
Lebanon 24
20-12-2022
|
08:00
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هزت جريمة إحراق مركبة ووفاة قائدها بسبب إشعال المركبة وهو داخلها، مشاعر السعوديين الذين استنكروا مثل هذه الجريمة المروعة، في حين ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثرا بذلك.
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وفي التفاصيل أوضحت مديرية الأمن العام أن إجراءات الاستدلال كشفت عن وجود خلاف سابق بين الجاني والضحية، وقالت: جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
وفي ذات السياق نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، فيديو من موقع حادث "جريمة جدة" التي هزت الجميع، بعدما أقدم مواطن على إشعال النيران في مركبة متواجد بها صاحبها ما أدى إلى إحراقها ووفاة مالكها، وأعلنت الداخلية عن تمكن شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن أشعل النار في مركبة مواطن آخر أثناء تواجده داخلها، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته بحروق.
المصدر: العربية
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