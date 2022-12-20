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منوعات
إنجاز بمشاركة عشرات الأطباء.. تفاصيل نجاح أول عملية زراعة رئة في مصر
Lebanon 24
20-12-2022
|
14:00
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أعلن وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار عن نجاح إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر.
وقال إن الفريق الطبي المصري أجرى في مستشفى عين شمس التخصصي، أول عملية زراعة رئة بنجاح منقطع النظير، وأصبحت الحالة الصحية للمريض والمتبرع مستقرة حتى الآن.
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وتم هذا الإنجاز المصري بعد مرحلة ترتيبات وفحوص وتجهيزات استغرقت عدة شهور، حيث خضعت فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "سحر" للعملية بعد أن تبرع لها شقيقها ويدعى "جمعة" بفص من رئته.
وقال مصدر طبي في جامعة عين شمس إن الفتاة كانت تعاني من الفشل التنفسي وعلى وشك الموت فعليا، ولم يكن هناك بد سوى إجراء جراحة زراعة رئة، مشيرا إلى أن شقيق الفتاة أعلن موافقته على التبرع بفص من رئته وأثبتت الفحوصات سلامة الأنسجة.
وكشف أن الجراحة جرت في 3 غرف عمليات في وقت واحد، واستغرقت 14 ساعة، وشارك فيها العشرات من أطباء الجراحة والأوعية الدموية والتخدير، وبحضور أحد خبراء زراعة الرئة بالعالم وهو البروفيسور الياباني هيروشي داتيه، موضحا أن تكلفة الجراحة بلغت نحو 2 مليون جنيه، وتكفلت بها جامعة "عين شمس" المصرية.
وتابع المصدر الطبي أن حالة الشقيقين المتبرعين جيدة للغاية وعلى وشك الخروج من المستشفى.
(العربية)
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