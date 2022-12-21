هذه الأبراج ستغير وظائفها في عام 2023.. هل أنت من بينها؟

سيكون عام 2023 عام الإنجازات عندما يتعلق الأمر بمجالاتنا المهنية، وفقا لعلم الفلك. ستعمل بعض علامات الأبراج على التقدم في حياتها المهنية وستهتم فقط بشيء واحد، وهو القيام بكل ما يلزم للحصول على وظيفة أحلامها. فمن هي هذه الأبراج التي ستتاح لها الفرصة لاتخاذ قرار لمتابعة مسار مهني مختلف، أو تغيير مجال خبرتها؟

برج الأسد

خلال العام 2023، سيكون لدى الأسد الرغبة في تغيير اتجاهه الوظيفي أو العمل في مجال مختلف تماماً. سيكون هدفه الأساسي هو تحسين حياته في كل جانب. اعتباراً من 7 آذار، حتى منتصف شهر أيار، ستتاح له الفرصة للنجاح في عدد من المقابلات واختيار مجال وتأمين وظيفة أحلامه. إذا كان يعمل لحسابه الخاص، فسيكون قادراً على حل بعض المشكلات التي منعته سابقاً من جني الأرباح في عمله. وبالتالي سيكون قادراً على التغلب على منافسيه. يمكن الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد والمتابعة على طول المسارات المقصودة.

برج القوس

سيكون لمولود برج القوس في العام 2023 هدف واحد فقط في الاعتبار، وهو تغيير مجال نشاطه، من أجل تطوير قدراته. سوف يتلقى القوس الدعم من الأفلاك على مدار العام، ونتيجة لذلك، سيحقق نجاحاً كبيراً في العثور على الوظيفة التي يرغب فيها. بغض النظر عن الوظيفة التي يختارها، فإنه سيحقق النجاح. سيكون لديه الحافز لتحقيق أهدافه ولن يدخر جهداً لتحقيق ذلك. هذا العام لديه أيضاً القدرة على تحقيق ترقية، كما ستتاح له الفرصة للتخصص في مجال جديد تماماً واكتساب معرفة جديدة.

برج الحوت

سيبحث مولود برج الحوت عن فرص عمل جديدة في عام 2023، وسيسعى إلى الأفضل. يبدأ الحوت مساراً جديداً في بداية العام 2023، والذي سيوفر له العديد من الفوائد على المدى الطويل. سيفعل كل ما في وسعه للعثور على وظيفة جديدة في مجال متحمس له. ومع عبور زحل في شهر آذار، سيكون قادراً على تخطيط كل شيء بشكل أفضل والتركيز على أهدافه وتحديد الأولويات.

(الجميلة)