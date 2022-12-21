Advertisement

منوعات

هذه الأبراج ستغير وظائفها في عام 2023.. هل أنت من بينها؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1021865-638072053714127681.png
Doc-P-1021865-638072053714127681.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سيكون عام 2023 عام الإنجازات عندما يتعلق الأمر بمجالاتنا المهنية، وفقا لعلم الفلك. ستعمل بعض علامات الأبراج على التقدم في حياتها المهنية وستهتم فقط بشيء واحد، وهو القيام بكل ما يلزم للحصول على وظيفة أحلامها. فمن هي هذه الأبراج التي ستتاح لها الفرصة لاتخاذ قرار لمتابعة مسار مهني مختلف، أو تغيير مجال خبرتها؟

 

برج الأسد

خلال العام 2023، سيكون لدى الأسد الرغبة في تغيير اتجاهه الوظيفي أو العمل في مجال مختلف تماماً. سيكون هدفه الأساسي هو تحسين حياته في كل جانب. اعتباراً من 7 آذار، حتى منتصف شهر أيار، ستتاح له الفرصة للنجاح في عدد من المقابلات واختيار مجال وتأمين وظيفة أحلامه. إذا كان يعمل لحسابه الخاص، فسيكون قادراً على حل بعض المشكلات التي منعته سابقاً من جني الأرباح في عمله. وبالتالي سيكون قادراً على التغلب على منافسيه. يمكن الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد والمتابعة على طول المسارات المقصودة.

 

برج القوس

سيكون لمولود برج القوس في العام 2023 هدف واحد فقط في الاعتبار، وهو تغيير مجال نشاطه، من أجل تطوير قدراته. سوف يتلقى القوس الدعم من الأفلاك على مدار العام، ونتيجة لذلك، سيحقق نجاحاً كبيراً في العثور على الوظيفة التي يرغب فيها. بغض النظر عن الوظيفة التي يختارها، فإنه سيحقق النجاح. سيكون لديه الحافز لتحقيق أهدافه ولن يدخر جهداً لتحقيق ذلك. هذا العام لديه أيضاً القدرة على تحقيق ترقية، كما ستتاح له الفرصة للتخصص في مجال جديد تماماً واكتساب معرفة جديدة

 

برج الحوت

سيبحث مولود برج الحوت عن فرص عمل جديدة في عام 2023، وسيسعى إلى الأفضل. يبدأ الحوت مساراً جديداً في بداية العام 2023، والذي سيوفر له العديد من الفوائد على المدى الطويل. سيفعل كل ما في وسعه للعثور على وظيفة جديدة في مجال متحمس له. ومع عبور زحل في شهر آذار، سيكون قادراً على تخطيط كل شيء بشكل أفضل والتركيز على أهدافه وتحديد الأولويات.

(الجميلة)

 

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:59 | 2022-12-21
00:12 | 2022-12-21
23:00 | 2022-12-20
16:00 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
12:30 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website