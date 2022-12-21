"بلوغر" عربيّة تّعلن أنّها ستتزوّج من رجلين في وقت واحد!

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تصدرت مدوّنة تونسية شبكات التواصل الاجتماعي، عقب إعلانها في فيديو نشرته أنها ستتزوج قريباً من رجلين معاً في وقت واحد.وقالت الـ"بلوغر" الشهيرة بلقب "الحاجة سندس": "سأكون أول تونسية تتعرس بزوج رجال (ترتبط بعريسين من الرجال)، بما إن القانون التونسي يكفل لي إن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء".وأوضحت أن القران يُعقد بحضور أصدقائها بتاريخ 31 كانون الأول الجاري، مضيفةً: "كم أنا سعيدة لذلك".