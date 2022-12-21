ستفتح لك الابواب المغلقة في 2023.. المال سيرافق مواليد هذا البرج بحسب ماغي فرح

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ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الميزان؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اكتشفوا أبرز توقعات خبيرة الفلك ماغي فرح لمولود برج الميزان في العام 2023، حسبما نشر موقع "الجميلة":التوقعات المهنية لبرج الميزانلن يعفيك الفلك في العام 2023 من تأثيراته السلبية والإيجابية. لكن ما يطمئنك هو أنّ التحرك الفلكي يعمل لمصلحتك. يخفف كوكب بلوتون الذي ينتقل إلى برج الدلو من ضغوطه عليك وهو في الجدي، وكوكب جوبيتير عندما يترك الحمل في شهر أيار يريحك من مواجهة دقيقة بدأت معك من أواخر عام 2022.تتبدّل أوقاتك وتحمل إليك التغييرات المناسبة أكثر مما تحملك الهموم. تستريح روحك من تعب دام طويلاً وتتوق نفسك إلى جديد ويتوفّر لك على مدى فترات في هذه السنة، وبأوجه مختلفة. يستمر كوكب جوبيتير بمعاكستك حتى شهر أيار، ثم تخف معاكسته لك، ثم ينتقل ساتورن إلى الثور فيمسح بعض الدموع ويجبر الخواطر.إذا ضاقت بك الدنيا في بعض الأحيان فإنك سرعان ما تجد المواساة والحلول خلال فترات السنة. تكاد لا تعرف شهراً إلا وتغرق من نعمه وتدفعك أحداثه إلى اتخاذ قرارات مجدية جداً مدعوماً من كواكب معينة، إذا كانت هناك كواكب أخرى تعاكسك.تستقر بعض الكواكب استثنائياً ولفترة طويلة في الجوزاء والأسد وفي برجك كما برج القوس في فترات أخرى. تغمرك الأفلاك هذه السنة بالتفاؤل وتعيد البسمة إلى شفتيك فترى الحياة من منظار أكثر إيجابياً من السابق، وقد تتدفق عليك الأخبار الحلوة، ولو أنك في بعض الأحيان تكون مضطراً إلى مسايرة بعض المقربين، أو إخفاء مشاعرك وإظهار التضامن مع بعض الفرقاء، سواءً كنت مقتنعاً أم لا.يبدأ العام 2023 مع كوكب مارس في برج الجوزاء ويستقر استثنائياً حتى 25 اذار، تغرف من خيراته وتتسلح بشجاعة وحماسة لمعالجة كل الثغرات وللتطرق لمشاريع وخطط جديدة. عندما يترك كوكب مارس الجوزاء يأخذ فينوس المهمة ويدخل إلى الجوزاء لمساندتك في شؤونك وعلاقاتك الواعدة. ثم يأتي دور الأسد الذي يستقبل كوكبي مارس وفينوس في شهرحزيران وفي معظم فترات تموز وهذا من شأنه أن يفتح أمامك أبواباً كانت مغلقة.يستقر كوكب مارس في الأسد حتى تاريخ 9 تشرين، ويعتبر هذا الموقع مهماً لك ومناسباً ويحمل لك وعوداً ولقاءات استثنائية وعقود وانفراجات، ويفتح أمامك باباً جديداً أمام آمال وفرص استثنائية.تمر في فترة جيدة ومهمة بين شهري يونيو وأكتوبر، عندما يكون كوكب فينوس في برج الأسد، فتلبي الدعوات وتعرف لقاءات وتسافر في اتجاهات جديدة وتتعرف إلى أصدقاء وفرقاء يثيرون الاهتمام والفضول في نفسك. تشاطرهم الآراء والقناعات وتواكبهم في بعض المشاريع والمخططات.يفتح العام 2023 فرصاً مهمة وربما يلبي رغبات لك وتوق إلى شيء لم تختبره من قبل. اعتباراً من شهر مارس تتاح لك فرصاً مهمة لتطوير أعمالك وتعميق معرفتك. كما لديك استثمار جديد وانتماءات مميزة . تنتهي من القلق والمخاطر في العام 2023، وتطرق باب تجارب جديد وتشعر بقوتك وقدراتك وتكافئك السماء على نشاطاتك وجهودك.التوقعات العاطفية لبرج الميزانيكون لديك الكثير من المفاجآت وحياة عاطفية مميزة وزواج محتمل. يحمل الوضع العائلي بعض الذبذبات كتغيير منزل أو انتقال إلى وضع جديد أو الاضطرار لترك مكان بغية سفر أو هجرة. تأخذ قرارات مهمة جداً. تعيد حساباتك لبعض العلاقات وربما تُخطئ التقدير أو الاختيار وتتراجع قليلاً بعد حماسة تُبديها وتنشأ صراعات مع الشريك بسبب الغيرة أو الانشغال بشؤون أخرى.انتبه إلى الميل نحو التعددية ذلك أنّ المغريات العاطفية والرومانسية كثيرة ومتشعبة. يتخلل العام 2023 أوضاع عاطفية مثالية وتتراجع الحظوظ في الربيع وتعود إلى فترة واحدة مع قدوم شهر يونيو. وربما هناك زواج في شهر نوفمبر.التوقعات الصحية لبرج الميزانيجب أن تنتبه للجهاز الهضمي والجهاز التناسلي كما لمشاكل الدورة الدموية.