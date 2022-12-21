مدوّنة عربيّة تعلن زواجها من رجلين معاً في الوقت نفسه!

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تصدّرت مدوّنة تونسية مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلانها في فيديو نشرته أنها ستتزوج قريباً من رجلين معاً في وقت واحد.وقالت المدوّنة الشهيرة بلقب "الحاجة سندس": "سأكون أول تونسية ترتبط بعريسين، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء".وأوضحت أن القران يُعقد بحضور أصدقائها بتاريخ 31 كانون الأول الجاري، مضيفةً: "كم أنا سعيدة لذلك".هذا وعلّق رجل القانون التونسي منير بن صالحة في تصريحات إعلامية على القضية، وقال: "القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج"، مشيراً إلى وجود ثغرة في القانون الذي لا يعاقب المرأة التي تتزوج أكثر من رجل".