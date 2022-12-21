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مدوّنة عربيّة تعلن زواجها من رجلين معاً في الوقت نفسه!

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:27
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تصدّرت مدوّنة تونسية مواقع التواصل الاجتماعي، إثر إعلانها في فيديو نشرته أنها ستتزوج قريباً من رجلين معاً في وقت واحد.


وقالت المدوّنة الشهيرة بلقب "الحاجة سندس": "سأكون أول تونسية ترتبط بعريسين، بما أن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء".
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وأوضحت أن القران يُعقد بحضور أصدقائها بتاريخ 31 كانون الأول الجاري، مضيفةً: "كم أنا سعيدة لذلك".


هذا وعلّق رجل القانون التونسي منير بن صالحة في تصريحات إعلامية على القضية، وقال: "القانون يقول تعدد الزوجات ممنوع، ولم يتحدث عن تعدد الأزواج"، مشيراً إلى وجود ثغرة في القانون الذي لا يعاقب المرأة التي تتزوج أكثر من رجل".
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