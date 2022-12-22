جريمة بشعة تهز الأردن.. مراهقة تقتل والدها وشقيقيها بسلاح ناري

جريمة مروعة استيقظ عليها الأردنيون، فجر اليوم الخميس، حيث أقدمت مراهقة أردنية تبلغ من العمر 17 عاماً على قتل 3 من أفراد أسرتها في محافظة إربد شمالي الأردن مستخدمة سلاح "بومبكشن".



جريمة جماعية

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان وصل لـ"العربية.نت" نسخة منه، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة تبلغ 17 عاماً من العمر، وإثر خلافات عائلية، بإطلاق عيارات نارية من سلاح ناري (بومبكشن) على أفراد أسرتها، إذ نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان جميعهم من أفراد الأسرة.

وجرى التحرك للمكان وإلقاء القبض عليها وضبط السلاح الناري المستخدم، وبوشر التحقيق معها.