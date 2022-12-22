سنة صعبة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023 .. هذا ما توقعته ماغي فرح

بشرت الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح الأبراج بالانفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم، وبالتالي العام 2023 سيكون "بوابة الخروج من الأزمات".

ماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الدلو؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟

التوقعات المهنية لبرج الدلو

تتأرجح هذه السنة بين الإيجابيات القصوى والسلبيات المربكة ويمكن اختصارها بالقول إن النصف الأول أو الأشهر الخمسة الأولى جيدة. ابتداءً من منتصف شهر أيار يكون هناك إشكالات ومشاحنات تصارعها بقدرات هائلة وثقة بالنفس لا تتزعزع.

يسجل هذا العام حدثين مهمين، الأول في 8 آذار وهو انتقال ساتورن إلى برج الحوت والذي كان واقفاً لك بالمرصاد لفترة طويلة، ثم في 17 أيار عندما يدخل جوبيتير إلى برج الثور لكي يضع شروطه عليك ويكثر من البلبلة، ويجعلك تواجه بعض الصعوبات. تمتلئ حيوية منذ بداية السنة وتدفعك الجرأة إلى طرق أبواب كبيرة وتحقق أمنيات وتنتصر على بعض العوائق التي تعترض الطريق.

يحررك ساتورن من أثقاله في شهر آذار. يكون لديك أيضاً فترة مهمة بين شهري آذار وأيار . يحد جوبيتور من اندفاعك ابتداءً من 17 أيار. يزورك كوكب بلوتون لفترة قصيرة بعد مكوث أكثر من 20 سنة في برج الجدي ويستقر في برجك حتى تاريخ 12 حزيران وهذا يعني تغييراً جذرياً يحصل في حياتك في السنوات المقبلة وبداية لمرحلة جديدة مختلفة جداً.

يتحدث المشهد الفلكي عن انتفاضة في حياتك الشخصية والاجتماعية وتقدُّم في المجال المالي. تُحرز أرباحاً إضافية بفضل دخول ساتورن إلى منزل المال يعني إلى الحوت حتى يلتقي مع نبتون.

تمر بين شهري أيار وآب بتجارب دقيقة وربما تحديات مرهقة في بعض الأحيان وتضطر إلى قبول أمور غير راضٍ عنها، فتتغير وتطل على قناعات أخرى وتواجه بعض المعارضين لخطتك ولمسارك.

تبحث عن حلول وتساير بعض الأوساط وتحتاج إلى من ينصرك إذا تعرضت لضرر. إياك والتفريط بأصدقائك الأوفياء وحاذر من تلاشي الحماسة. تخضع لاستجواب أو يتعذر عليك القيام بشيء تحبه، ثم ترى الحقيقة من منظار مختلف بعد هذه المعاناة.

مع قدوم شهر أيلول تبدأ السماء بالانقشاع وتسترد ثقتك وإيمانك في القدر، وإذا تعرضت لاضطهاد فهذا يقويك ويجعلك أكثر تشبثاً في مواقفك. هناك تغيير وقلب لبعض الموازين ومشاريع جديدة في أكتوبر. تتأرجح بين الآمال الكبرى والمحاذير الشديدة في تشرين الثاني. تُنهي السنة مع شهر واعد جداً وهو كانون الأول. تُنهي مرحلة سنتين ونصف من وجود ساتورن في برجك والذي تزامن مع معاكسة كوكب أورانوس وجوبيتور.

تُحمّلك السنة الجديدة مسؤوليات مالية وعائلية ومهنية وتطرح التحديات وتتكيف مع أوضاع عامة وسلطات فاعلة في العمل وقد تتلقى دعماً لتدخل مرحلة جديدة من تقدُّم مهني تصبو إليه وتتاح لك فرص كبيرة ومهمة شرط عدم أخذ قرارات متسرعة بين شهري مايو وسبتمبر.

التوقعات العاطفية لبرج الدلو

يتحدث جوبيتور في الثور عن قضية عائلية تثير اهتمامك وتحتل المقام الأول في مساعيك وتفرض عليك سلوك معين وضرورة التعامل مع المستجدات بهدوء وببساطة والتأني في إحداث أي تعديلات، لذا عليك اعتماد أساليب معروفة وتقليدية. مطلوب التعاطي مع الأمور بدراماتيكية.

تتحرر من بعض القيود وتستعيد استقلاليتك على أثر بعض الظروف خاصةً إذا كنت تعاني من علاقة هشة. ربما عليك أن تقدّم بعض التنازلات. تشعر أنه عليك أن تكون حريصاً على الشريك وربما تنتقل من علاقة إلى أخرى إذا كنت عازباً وتبحث عمن يناسب مزاجك وأهواءك. تعيش أيضاً أجواء رومانسية وإن قلَّت حظوظ الارتباط والزواج. الكرة في ملعبك، فأنت قادر على محو الخلافات وسوء التفاهم أو إشعال الإشكالات.

مراوحة كوكب فينوس في برج الأسد لن تُرضي وضعك العاطفي بل تتحدث عن خلافات وقطيعة وإنذارات كثيرة. انتبه من بعض المشاكل الصغيرة وكن حاضراً حتى لا تتوتر صحتك وكن حذراً خلال تنقلاتك.

التوقعات الصحية لبرج الدلو

تتحسن الصحة ابتداءً من شهر آذار وتساعدك الحيوية على تجاوز كل العقبات ويكون حضورك الذهني هائلاً جداً. انتبه لقضية المناعة خاصةً في ما يتعلق بالجهاز الهضمي كما عليك الانتباه لسلامتك أثناء السفر بين شهري نيسان وأيلول. لا تهمل عوارض المعدة والرئتين.

(الجميلة)