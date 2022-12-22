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جامعة تُثير الجدل: ممنوع شرب الكحول وتعاطي المخدرات!

Lebanon 24
22-12-2022 | 11:00
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فجّر إصدار جامعة سودانية للبنات ضوابط إدارية لطالباتها، جدلاً قوياً بمواقع التواصل في السودان.

وأعلنت "جامعة الأحفاد" للبنات، ضوابط لطالبات الجامعة، بينها "الالتزام بالزي المحتشم الساتر والمظهر اللائق"، بجانب "عدم الاستعمال المخل لأدوات الزينة والتجميل بالجامعة".
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وطالب المنشور المثير للجدل، الطالبات التزام الهدوء داخل قاعة الدراسة والحرم الجامعي، وتجنب الإزعاج كالزغاريد أو الأصوات العالية.

كما منع المنشور تعاطي السجائر والكحول والمخدرات ولعب الكوتشينة منعاً باتاً. واشترط الحصول على إذن رسمي من إدارة الجامعة لتنظيم أي نشاط ثقافي أو رياضي أو اجتماعي أو توعوي أو غيره في مباني الجامعة.

 
(العربية)
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