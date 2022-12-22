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لماذا لا تدخل العناكب والحشرات معابد المصريين القدماء؟

Lebanon 24
22-12-2022 | 16:00
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كشف الباحث في الحضارة المصرية القديمة وسيم السيسي، سبب عدم تواجد الحشرات والعناكب داخل المعابد المصرية.

وقال السيسي إن المصري القديم عرف الصخور المشعة، إذ كان يطحنها لتتحول إلى بودرة يخلطها مع المواد التي تدهن بها أسقف المعابد، لمنع دخول الحشرات.
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وأوضح الباحث في الحضارة المصرية القديمة أنهم عثروا على أنبوب على شكل حرف "تي" داخل المومياء تحتوى على مواد مشعة، مشيرًا إلى رفض هيئة الآثار المصرية شق المومياء للحصول على الأنبوب.

ولفت إلى أن الدكتور سيد كريم، عالم المصريات، حصل من والده إبراهيم كريم، وزير الري الأسبق، على بريدة تكشف عن وجود 3 أماكن تحتوي على مواد مشعة (يورانيوم) في منطقة جنوب البحر الأحمر، وأعلن ذلك في العام 1980.

وأوضح السيسي أن أميركا أعلنت في العام 1985 أن هناك 3 أماكن في نفس المناطق التي تحدثت عنها البردية تحتوي على مواد مشعة.

 
 
(روسيا اليوم)
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