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منوعات
سوق الوشم ينتعش... ما علاقة "ميسي"؟
Lebanon 24
23-12-2022
|
05:00
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رصدت وكالة "رويترز" انتعاشا ملحوظا بسوق الوشوم في الأرجنتين، بعد تتويج المنتخب بكأس العالم 2022، الأحد.
وحول الفوز شوارع بوينس آيرس ومدن أخرى إلى حفلات صاخبة، بينما ارتفع الطلب بشدة على رسم وشوم لأسطورة المنتخب ليونيل ميسي، أفضل لاعب بالمونديال وهداف الأرجنتين.
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وبعد ليلة من الاحتفالات إثر عودة المنتخب إلى العاصمة، توافد الكثيرون على صالات الوشم في بوينس آيرس لطباعة صور ميسي على أجسادهم.
وقال فنان الوشم سيباستيان أرغيلو، الذي كان يرتدي قميص حارس مرمى المنتخب إميليانو مارتينيز: "كنت أعرف أن الكثير من الناس يريدون وشم ميسي والفريق. حجزوا بالفعل قبل النهائي، لكن لم أتخيل أبدا أنه سيكون هناك طابور في متجري في اليوم التالي".
وبعد يوم من فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير، قال أرغيلو إن هاتف متجره كان يرن بلا توقف، مع أسئلة حول وشم ميسي وكأس العالم وأعلام الأرجنتين.
ميسي بطل قومي في الأرجنتين.. وبنزيما يتخلى عن قميص فرنسا
وقال أحد الزبائن ويدعى راميرو سوليس: "قررت عدم الحصول على المزيد من الوشوم، لكن عندما رأيت ميسي يرفع الكأس كنت متأكدا أن هذا الرجل يستحق وشما".
وفي موقع آخر، رسم كريستيان غرييو وشما لقميص ميسي رقم 10 يحمل كأس العالم مع 3 نجوم، قائلا إنه يريد "تكريما مختلفا مميزا: مثل ميسي تماما"."سكاي نيوز عربية"
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