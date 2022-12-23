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منوعات
فيديو لـ"مفاجأة" في قاع المحيط... تابعوا بعض المشاهد
Lebanon 24
23-12-2022
|
16:00
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فوجئت بعثة استكشافية في شمال جزر هاواي بطريق مرصوف بما يشبه الطوب الأصفر تحت أعماق المحيط الهادئ.
وبينما كانت السفينة الاستكشافية "نوتيلوس" تجري عمليات مسح للشعاب المرجانية بمحمية باباهاناوموكواكيا، تفاجئ العلماء بما يشبه الطريق المرصوف.
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وتعد باباهاناوموكواكيا واحدة من أكبر مناطق الحماية البحرية في العالم، وهي أكبر من جميع المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة مجتمعة، علما بأن العلماء استكشفوا فقط قرابة 3 بالمئة من قاع تلك المحمية.
ووفق الباحثين في منظمة "Ocean Exploration Trust" فقد اكتشفوا ما يبدو بالطريق المرصوف تحت عمق 1000 متر.
وأظهر مقطع فيديو للمنظمة، لحظة تعثر الباحثين الذين كانوا يشغلون مركبة لسبر أعماق البحار، بالمنطقة المرصوفة بالطوب.
وتفاجئ الباحثون بما عثروا عليه فضلا عن الأشكال الغريبة للصخور البركانية في المنطقة التي تم رصدها، حسبما ذكر موقع "ساينس أليرت" العلمي.
ويرجح الباحثون أن تكون المنطقة المرصوفة قد تشكلت على الأغلب بفعل التسخين والتبريد الناتج عن الانفجارات البركانية."سكاي نيوز عربية"
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