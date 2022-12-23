الشيف نصرت يخالف قوانين "فيفا".. هذا ما تقرّر بشأنه

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أعلن "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) فتح تحقيق في قضية دخول الشيف التركي نصرت جوكشه إلى أرض ملعب المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر خلال احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز.وجاء في بيان صادر عن "فيفا": "بعد التحقيقات، توصل فيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب، بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل في 18 كانون الأول الجاري، وسيتمّ اتخاذ إجراء داخلي مناسب".وأضاف البيان: "الكأس رمز لا يقدَّر بثمن، لا يُسمح بلمسه وحمله إلا لمجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول".