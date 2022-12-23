Advertisement

فنون ومشاهير

الشيف نصرت يخالف قوانين "فيفا".. هذا ما تقرّر بشأنه

Lebanon 24
23-12-2022 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1022680-638074177957123330.jpg
Doc-P-1022680-638074177957123330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) فتح تحقيق في قضية دخول الشيف التركي نصرت جوكشه إلى أرض ملعب المباراة النهائية في كأس العالم 2022 في قطر خلال احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز.


وجاء في بيان صادر عن "فيفا": "بعد التحقيقات، توصل فيفا إلى كيفية دخول أفراد بصورة غير مبررة إلى أرض الملعب، بعد الحفل الختامي في ملعب لوسيل في 18 كانون الأول الجاري، وسيتمّ اتخاذ إجراء داخلي مناسب".
Advertisement


وأضاف البيان: "الكأس رمز لا يقدَّر بثمن، لا يُسمح بلمسه وحمله إلا لمجموعة مختارة بعناية من الأشخاص، بينهم الفائزون السابقون بكأس العالم ورؤساء الدول".

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-12-23
14:44 | 2022-12-23
14:30 | 2022-12-23
14:00 | 2022-12-23
11:00 | 2022-12-23
08:00 | 2022-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website