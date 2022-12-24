أحداث مُفاجئة يعيشها مواليد هذا البرج في الـ 2023.. هذا ما توقعته ماغي فرح

بشرت الإعلامية وخبيرة الفلك ماغي فرح كافة الأبراج بالانفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم، وبالتالي سيكون العام 2023 سيكون "بوابة الخروج من الأزمات". فماذا يخبئ الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الحوت؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟

التوقعات المهنية لبرج الحوت

يُشكل عام 2023 بالنسبة لك انعطافاً كبيراً وبداية جديدة ودورة فلكية تبدأ في شهر آذار وتتجلى أكثر في شهر أيار حتى تحقق مشاريع مميزة وإقفال الباب على عادات سيئة. تدخل عاماً من التغييرات الكثيرة. يدخل كوكب ساتورن إلى برجك في 8 آذار ليضع ربما العصي في الدواليب، في حين أنّ جوبيتور يدخل إلى الثور في أيار حتى يواكبك ويعوض عن كل المشاكل ويرفع من حظوظك في كل المجالات.

يستقر ساتورن في برجك سنتين ونصف السنة ويفرض عليك نظاماً جديداً وأسساً وتوجيهات صارمة، لكنك أنت سوف تمر بجديد وتلعب دوراً مغايراً لما ألفته حتى الآن، وتعتمد الجدية والسعي والمثابرة بلا تشتت أو تهور، وهذا ما يفرضه عليك ساتورن؛ سلوكاً جدياً ونظرة واقعية للحياة ويحمّلك مسؤوليات إضافية. المهم ألا تقع في التشاؤم ولا تنظر إلى الأمور من زاوية داكنة، بل اعتمد الوقار في مقاربتك الأمور وتتصرف بمسؤولية كبرى في حياتك المهنية كما الشخصية.

لا يشير ساتورن في برجك إلى قمع كبير لحريتك، كما يفعل عادةً عندما يدخل أي برج، لأنه سيشكل مثلثاً مع جوبيتير الذي سيدخل الثور في شهر أيار، ويتناغم معه لكي يسمح لك بتنفيذ بعض الرغبات وتجسيد الأفكار وتدعيم علاقاتك المهمة واتصالاتك مع المراجع الهامة والحاكمة ويجلب إليك الفرص الجيدة ويعزز ثقتك بالنفس.

تتبدل شخصيتك في هذه السنة فتشعر أنك أكثر نضجاً من السابق وأكثر وعياً لما يحصل معك وتكون أكثر تسامحاً مع الآخرين وتعاطفاً. يلتقي ساتورن مع نبتون في برجك ويركز على حسناتك وكفاءتك ويجعلك توظفها في المكان المناسب. لكن لا شك أنّ هذه السنة تُحمّلك مسؤوليات متعبة لا بل مرهقة في بعض الأحيان وتضع أمامك شروطاً لا تستطيع رفضها. تكون بعض الأحداث مفاجئة وربما لن تستطيع التكيف معها بسرعة.

يُعتبر جوبيتور في الثور جيداً بالنسبة لك حيث إنه يعزز نشاطك الفكري ويجعلك أكثر إقبالاً للتعلم واكتساب المعرفة. يكون جوبيتور في بداية السنة في برج الحمل يعني منزل المال بالنسبة لك فيجعلك تستفيد من بعض الأرباح المادية. تتلقى دعماً من جهة مسؤولة وتنتهي من بعض الإشكالات. وتسمح لك قدراتك المهنية في نجاح كبير في عالم الأعمال والشركات والمؤسسات. يستقر كوكب مارس أربعة أشهر في برج الجوزاء من بداية السنة حتى شهر أيار، فيؤثر قليلاً على نشاطك ويخلق بعض البلبلة.

التوقعات العاطفية لبرج الحوت

تعدك الأفلاك بطريق جديدة وحب عميق وزواج إذا كنت راغباً بذلك. هناك حسم لوضع عاطفي وانعطاف نحو جديد وفي بعض أشهر السنة تكون أمام قرار يجب أن تتّخذه. قد تعقد علاقات مع أشخاص بعيدين منك أو تقع في الحب أثناء سفر أو بُعاد عن محيطك. يُولد موقع فينوس في برجك في أواخر الشهر الأول بعض الأجواء العذبة ويعيد حبيباً غاب عنك أو لقاء استثنائي يتبلور بين شهري آذار وأيار.

التوقعات الصحية لبرج الحوت

انتبه من فترات التعب والإرهاق وحاول أن تستريح وإياك أن تتحدى الأقدار ولا تهمل صحتك. قد يتسبب جوبيتور في بعض المشاكل المرحلية كآلام الرأس أو التقاط بعض الأمراض المعدية. انتبه إلى سلامة أعصابك حتى لا تصاب بأمراض القلب.

(الجميلة)