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فيديو ينتشر.. مطعم شهير يستغني عن البشر!

Lebanon 24
24-12-2022 | 01:00
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطعم "ماكدونالدز" بنظام آلي بالكامل، ولا يعمل فيه أي موظفين من البشر.

 

ويقع المطعم في فورت وورث بتكساس الأميركية، ويعتمد على روبوتات وأجهزة ذاتية العمل، توفر للعملاء طلباتهم.

 

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وكانت "ماكدونالدز" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عزمها إطلاق هذا المطعم كتجربة أولية لدراسة إمكانية تعميمها لاحقا.

 

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن مدير أعمال التطوير في "ماكدونالدز" ماكس كارمونا، قوله: "مع استمرار تغير احتياجات عملائنا، نحن ملتزمون بإيجاد طرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع".

 

وأضاف كارمونا: "نبتكر دائما لتحسين تجربة عملائنا، بغض النظر عن كيفية طلبهم أو استلامهم طعامهم. أنا فخور جدا بأن يكون لدينا هذا المفهوم الجديد في عالم المطاعم".

 

من جانبه، قال المسؤول عن حقوق الامتياز في الشركة كيث فانيسك: "لا تتيح لنا التكنولوجيا في هذا المطعم خدمة عملائنا بطرق جديدة ومبتكرة فحسب، بل تجعل التجربة أكثر إمتاعا للجميع".

(سكاي نيوز)

 

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