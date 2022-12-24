Advertisement

منوعات

رحلة طيران تتأخر 26 ساعة... والسبب غريب!

Lebanon 24
24-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1022758-638074420822315552.jpg
Doc-P-1022758-638074420822315552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تسبب نقص في ورق المرحاض في الطائرة بتأخر رحلة مانشستر-شرم الشيخ، التي كانت مقررة يوم الخميس الماضي 15 كانون الأول لمدة 26 ساعة.

 

وفي التّفاصيل، قال الطيار إنّه تم تسليمه الطائرة وعلى متنها عصير فواكه بدلاً من لفائف مناديل المرحاض ما دفع الشركة بتأخير الإقلاع لأوّل مرّة لمدّة 16 ساعة.

 

وتمّ إخبار الركاب بادئ الأمر بأنّ المشاكل الناجمة عن الظروف الجوية أدت إلى التأخير، لكنّ القبطان أكد لاحقًا أن الطائرة لم تكن مزودة بورق المرحاض ومناشف اليد.

 

وعندما حُلّت مشكلة النّقص، كان وقت عمل الطاقم قد تجاوز حده القانوني، وبالتالي كان لا بد من تأجيل الرحلة إلى اليوم التالي. فقضى الركاب الليل في الفندق وتمكّنت الطائرة أخيراً من الإقلاع بعد 26 ساعة من وقتها الفعلي.

 

واعترف متحدث باسم شركة الطيران "TUI Airways" بالتأخير، لكنه أشار ببساطة إلى مشكلة فنية بسيطة تسببت بوصول طاقم الرحلة إلى الحد الأقصى لساعات العمل القانونية.

(LBCI)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-12-24
14:00 | 2022-12-24
11:00 | 2022-12-24
10:43 | 2022-12-24
06:36 | 2022-12-24
06:32 | 2022-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website