إعلاميّة لبنانية تطل بالأحمر... هكذا ظهرت برفقة ابنها (صور)

إحتفلت الإعلامية ليال الاختيار بعيد الميلاد برفقة ابنها طوني، واطلت في هذه المناسبة بفستان باللون الأحمر.



ونشرت ليال الصورة عبر حسابها على تويتر وعلقت بالقول:"انشاءالله تبقى الفرحة مضوية بيوتكم وقلوبكم ويحملكم هالميلاد الخلاص لي ناطرينو. مني ومن طوني ميلاد مجيد وعام سعيد".

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