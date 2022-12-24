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فنون ومشاهير

إعلاميّة لبنانية تطل بالأحمر... هكذا ظهرت برفقة ابنها (صور)

Lebanon 24
24-12-2022 | 10:43
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إحتفلت الإعلامية ليال الاختيار بعيد الميلاد برفقة ابنها طوني، واطلت في هذه المناسبة بفستان باللون الأحمر.

ونشرت ليال الصورة عبر حسابها على تويتر وعلقت بالقول:"انشاءالله تبقى الفرحة مضوية بيوتكم وقلوبكم ويحملكم هالميلاد الخلاص لي ناطرينو. مني ومن طوني ميلاد مجيد وعام سعيد".
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