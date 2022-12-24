سابقة من ماكدونالدز... ماذا فعلت؟

أطلقت ماكدونالدز فرعاً في أميركا كل موظفيه ربوبوتات، مدشّنة عصراً جديداً من مطاعم الوجبات السريعة لتقديم خدمة أسرع للزبائن وأكثر دقة، وفق ما ذكر مدير السلسلة في تصريحات صحافية.

وقال المدير في الشركة ماكس كارمونا: "في ماكدونالدز، كنا نلتزم بمعايير التلبية السريعة للطلب لأكثر من 45 عاماً. ومع استمرار تغير احتياجات عملائنا نحن ملتزمون بطرق جديدة لخدمتهم بشكل أسرع وفي وقت أبكر من أي وقت مضى".

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ويقدم المطعم في مدينة فورت وورث بتكساس الأميركية مفهوماً جديداً للوجبات الجاهزة. وهو يشبه مطاعم الخيال العلمي، إذ يمكن للعملاء القيادة إلى الأقواس الذهبية للحصول على وجبة "بيغ ماك" بفضل ناقل الأطعمة والمشروبات بدل الموظف بشري.



ورغم أنه لم يدشن رسمياً بعد، إلا أن المطعم يوفر ميزات لتحسين تجربة الزبون حسب صحيفة غارديان البريطانية، التي قالت: "من الداخل، لا يشبه أي مطعم آخر".

غير إعلان الفرع الجديد، أثار استياء بعض مستخدمي مواقع التواصل الذي استهجنوا الأموال التي أنفقت على مطعم شبيه بالأفلام الخيالية، مشيرين إلى أنهم كانوا يفضلون أن تسثمر ماكدونالذ في توظيف المزيد من الموظفين، وتحسين أجورهم.