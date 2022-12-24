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تايوان.. إعصار يحوّل معبداً إلى معلم سياحي شهير

Lebanon 24
24-12-2022 | 23:00
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في تايوان... "نسخة" من برج مائل في إيطاليا بفضل "جهود الطبيعة" أيضاً، إذ تسبّب إعصار ضرب جزيرة تايوان الشرق آسيوية عام 2009، بميلان معبد تايه زنكسينغ بمقاطعة "تشياي" التايوانية متحولاً إلى وجهة جديدة للسياحة في البلاد.
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وتدخلت أيضاً العوامل المناخية في ميلان برج بيزا الذي يقع في ولاية توسكانا، فهذا البرج كان من المفترض أن يكون عمودياً، لكن هناك خلل جعل منه يميل، ويقال بأن سبب هذا الميلان هو رخاوة وهبوط في التربة المبني عليها.
وكما يقال أن "ربّ ضارة نافعة"، فقد أنتج الإعصار في تايوان إحدى أكثر مناطق الجذب السياحي غرابة في العالم، وهو "معبد تايه زنكسينغ" المائل بنحو 45 درجة، في مقاطعة "تشياي" التايوانية.
 
وبدّلت الانهيارات الأرضية موقع المعبد، الذي انزلق بنحو 100 متر، لينجو هيكله الهندسي بأعجوبة، إلا أنّه استقر بشكل مائل.

ويقع المعبد المشهور بألوانه المزركشة في قرية "تايهي" التي ظلّت حتى عام 2009 شبه نائية. وبعد ذلك، تحوّلت إلى موقع مشهور عالمياً بفضل السياح الذين يتوافدون لزيارته من أجل التقاط صور بجانبه ونشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل.
كذلك، ساهم التلفزيون الوطني في توسيع نطاق شهرته عالمياً، بعدما أطلق عليه "النسخة التايوانية من برج بيزا المائل في إيطاليا".
 
ويعتبر موقع المعبد مكاناً مثالياً لتحدّي الجاذبية دون أي جهد، إذ كل ما على الزائر فعله هو إمالة هاتفه الجوال خلال التقاط الصور، ليظهر المعبد مُستقيماً والسائح يميل إلى الأمام.
 
 
 
 
 
 
 
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