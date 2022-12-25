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منوعات
فيديو من الهند... شاب يعترض طريق أحد القطارات
Lebanon 24
25-12-2022
|
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطعاً مصوراً لسائق قطار وقف فجأة خلال رحلة ليضرب شاباً ويوبخه بعدما وقف في منتصف الطريق.
وأظهر المقطع السائق وهو يترجل من القطار ويلاحق الشاب الذي فرّ هارباً، حيث أوسعه ضرباً أمام إحدى الكاميرات التي تعود لقناة محلية.
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وتباينت التعليقات على ما فعله السائق، حيث وصف البعض ذلك بالتهور وعدم المسؤولية.
فيما قال آخرون إن الشاب يستحق ما حصل له، خصوصاً أنه خاطر بحياة الركاب بعدما أغلق الطريق وتوقف في منتصف سكة الحديد، وعرّض حياة الجميع إلى الخطر.
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