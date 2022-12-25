فيديو من الهند... شاب يعترض طريق أحد القطارات

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطعاً مصوراً لسائق قطار وقف فجأة خلال رحلة ليضرب شاباً ويوبخه بعدما وقف في منتصف الطريق.



وأظهر المقطع السائق وهو يترجل من القطار ويلاحق الشاب الذي فرّ هارباً، حيث أوسعه ضرباً أمام إحدى الكاميرات التي تعود لقناة محلية.

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