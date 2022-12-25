قصة "بلوغر" شهيرة تُثير الجدل... تزوجت من زوج صديقتها المقربة!

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حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتداول قصة "البلوغر" رهف الشامي التي تزوجت من زوج صديقتها المقربة.وبدأت قصة رهف الشامي عندما نشرت صديقتها سلمى عبر حسابها على موقع "فيسبوك" تدوينة قالت فيها، إنها اكتشفت خيانة "البلوغر" لها.وقالت سلمى إنها تفاجأت بصور خطبة زوجها لصديقتها المفضلة رهف الشامي، الأمر الذي أصابها بالصدمة، خاصة أن "البلوغر" رهف حضرت حفل زفافهما منذ 5 سنوات، وتعرفت عليها على أنها صديقة زوجها، منذ فترة كبيرة.واعتقدت سلمي حينها أن زوجها ورهف الشامي مجرد أصدقاء، لكنها تفاجأت أن "البلوغر" رهف الشامي كانت تربطها علاقة عاطفية مع زوجها، وقالت: "إن الأخيرة طلبت من زوجها أن يطلقها لكي توافق على خطبته"، وبالفعل طلق سامح أبو الحسن سلمى منذ شهر أغسطس الماضي، وتقدم لخطبة "البلوغر" عقب طلاقه.وأكدت سلمي أن رهف الشامي كانت تتقرب من سلمي لأجل زوجها سامح، وقامت بإلغاء متابعة صديقتها سلمى حتى لا تتمكن من رؤية صور الخطوبة.