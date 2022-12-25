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فوضى وإجلاء بمزلقة الطوارئ.. ما سبب الذعر على متن هذه الرحلة الجوية؟

Lebanon 24
25-12-2022 | 09:00
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أخلى عمال الطوارئ رحلة تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية، في مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأميركية، نتيجة انبعاث دخان من جهاز حاسوب محمول "لابتوب" على متن الطائرة، مساء السبت.

وأبلغ طاقم الرحلة 662 التابعة لخطوط "جيت بلو"، عن الدخان المنبعث من "اللابتوب" في المقصورة، بعد هبوط الطائرة القادمة من بربادوس حوالي الساعة الثامنة مساء، وفقا لقناة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية.
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وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إجلاؤهم باستخدام مزلقة الطوارئ في مطار "جون إف كينيدي".
 
وأوضح مسؤولون أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، حسب ما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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