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الحملهناك زوايا ممتازة وأمل جديد يخلق في حياتك هذه الفترة ليس هناك تقييد والتطورات جداً ترضيك القمر بالدلو يدعمك ويحمل أخبار سارّة بنواحي وضعك الشخصيّ ..من ناحية ثانية بهذا اليوم الفرصة مهيأة كي تنال فوائد أو زيادة مالية و لتتواصل وتجد دعم من جهة مهمّة ..تُظهر مرونة بتعاملك مع الآخرين ومع عائلتك.الثورأمامك يوم مضطرب فيه توتّر واضح و لديك مسؤوليات كثيرة وتريد بإصرار أن تحقق نفسك وتحرق المراحل.. تشغلك أمور المعيشة والمنزل ..كلام ونميمة تخصّ مكانتك وربما لايصلك لكنّه متدوال.. بلوتو عطارد بزاوية تساعدك بحلول مهمّة بشتى النواحي.الجوزاءبهذا اليوم يكون لك الحظّ الوفير وحتى أكثر ممّا تتوقّع ..مثل تطورات جديدة مفاجئة وأخبار تسرّك ..الظروف ملائمة للسفر و قضاء وقت لنفسك وكذلك لتمارس نشاطات متعددة والخروج للطبيعة ..تبدو مغامراً جريئاً وقد تتعرف بشخص غريب.السرطانستكون أمورك جيّدة لهذا اليوم وبشكل عامّ ترتاح من عقبات سابقة.. فقط انتبه بأسلوبك في التعامل ومن كلامك وصراحتك مع الآخرين.. قد تخطر لك ظنون وتشكك بأيّ أمر أو شخص.. الشيء الجيّد هو الوضع المادّي والماليّ خاصّة.الأسدخلال اليوم ستصادفك ظروف إيجابيّة بكل أمورك تبدو متفائل نشيط الحركة و يزداد لديك حب المشاركة والتعاون والدبلوماسيّة تغلب على تصرفاتك ..قادر أن تتخطّى المنافسين ..تهتمّ بعلاقاتك الإجتماعية وتكون مثالي ..لو كثر من يتبعك ويحبك يبقى هناك من يحسدك ويعاديك.العذراءأمامك يوم ليسَ بقدر تطلعاتك ..إذ يكون لديك الكثير من الأعمال و المسؤوليات وتحتاج تركيز ودقّة بالإنجاز إن كان بعملك أو بمنزلك والظروف تشعرك بتوتّر وعصبيّة و تبدو أنك مستسلم ..حاول أن لا ترهق نفسك وانتبه لصحّتك وابتعد عن أيّ أمر يتعب أعصابك.الميزانالحظّ بهذا اليوم يدعمك كثيراً بسبب موقع القمر وتأثير زوايا مهمّة خاصّة عطارد اقتران بلوتو..تشعر خلال النهار بالنشاط والتفاؤل والثقة بالنفس وتوازن وإصرار وجاذبيّة ..يوم مميّز يحمل لك الأخبار السارّة و حلول كذلك بأمور العمل والمشاريع التي تخصّ المستقبل القريب.العقربيبدو أنه يوم يحمل بعض التناقض ولن يفضي لشيء كما وتبدي ترددّ بحسم أيّ أمر.. تتفاوت حظوظك وراحتك بكلّ ساعة ..كما تشغلك أمور وهموم عائلية.. أو مشكلة ضمن محيطك تسبب لك بعض التعب والتوتر ..زوايا فلكية توقيتها ممتاز حيث تعتبر الأفضل لك عاطفيّاً وماديّاً.القوسأمامك يوم مميّز مناسب جداً للتواصل والحياة الاجتماعيّة ويحالفك الحظ خلاله بغالبية أمورك.. الفلك يدعمك وخاصّة زوايا ملائمة لتحقيق مكسب يخصّ المستقبل وتطورات تحدث بشكل سريع ..تتلقى اتصالات وتقوم بتنقلات قريبة وتحصل على معلومات مهمّة.الجديبإمكانك أن تفكر أكثر بنفسك وتهتمّ بشراء مايبهجك وتخصصّ وقت للترفيه لابأس باستراحة بعد التعب.. لديك منافع جديدة بشكل متتابع وهذه الفترة يساعدك الفلك خاصّة الزوايا بتحقيق ماتريد ماديّاً بإمكانك أن تتهيّأ لأفضل المراحل منها مايتعلق ربما بمستقبلك المالي والمهني.الدلوينتقل القمر عندك وهو يزداد إضاءن ويكتمل بعد ايام قليله بانتقاله عندك يعطيك الحظوظ كونه متزامن مع زوايا كثيرة وممتازة ..تبدو بأحسن الأحوال و تتمتّع بالجاذبيّة وتزداد حيويّتك ونشاطك ..وقت ملائم للتعافي كذلك للتغيير والتجديد.الحوتيبدو أنه يوم يحمل التحديات و لايخلو من الهموم ..حيث تشعر ببعض التعب النفسيّ لذا عليك تحفيز نفسك بنفسك ..ربما تواجهك مصاعب بتفاصيل يومك فلا تفقد ثقتك أو تركز على الأفكار السلبيّة ..حساسيتك عالية تجاه أيّ نقد ..الأمر الإيجابيّ يكون بأمور المال والسيولة ومستقبلك المهني.