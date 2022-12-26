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محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-12-2022 | 05:00
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أثار نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، حيرة متابعيه بفيديو جديد يُظهره على وشك القفز من طائرة هليكوبتر، وذلك بعد يوم واحد من نشر صوره هو وعائلته الصغيرة أمام شجرة عيد الميلاد بمنزله.

 

ونشر صلاح مقطع فيديو قصيرا بخاصية الـstory على حسابه في "إنستغرام"، حيث ظهر داخل استوديو تصوير جالسا بمدخل الطائرة المروحية وعلى وشك القفز، فيما يهتف البعض من أسفل "ما تخافش يا صلاح.. نط يا صلاح.. يلا يا صلاح.." لتشجيعه على القفز.

 

وأثار المقطع حيرة المتابعين حول ما إذا كان جزءا من حملة دعائية أم من مسلسل درامي أم فيلم سينمائي.

 

وقد شارك "الملك المصري"، كما تلقبه جماهير ليفربول الإنكليزي، في العديد من الحملات الدعائية لشركات وبيوت أزياء، إلا أنه لم يشارك أبداً في أي أعمال درامية سواء بالسينما أو التلفزيون. (العربية)

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