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موسم شتاء ثلجي بارد يجتاح مناطق بالسعودية.. وهذا ما كشفته صورة من الفضاء

Lebanon 24
26-12-2022 | 11:00
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بواسطة القمر الصناعي "ديسكفر" نقلتها عن وكالة "ناسا"، نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة لكوكب الأرض التقطت بتاريخ 23 كانون الأول2022، وبحسب تعليق الجمعية تبين الصورة نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم.

 

وكان تقرير الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصل الشتاء، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد توقع هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق "الرياض، والجوف، وأجزاء من منطقة مكة المكرّمة"، وتزداد النسبة المئوية لاحتمالية الهطول على مناطق "المدينة المنوّرة، وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية".

 

ذكر أن تقرير الحالة المناخية الفصلي يتناول الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصول السنة على السعودية، وذلك من خلال تحليل البيانات المناخية كالضغط الجوي، ومعدلات الرياح، ومعدلات درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار خلال فترة زمنية طويلة ماضية قد تزيد على 30 عاما.

 

وكتبت الجمعية على "تويتر" أن القمر الصناعي "ديسكفر" يواجه الأرض وهو في نقطة "لاغرانغ 1" مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال سنوات عدة.

 

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وشرحت أن نقطة "لاغرانغ 1" تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر من الأرض حيث قوى الجاذبية بين الشمس والأرض تنتج مكانا مستقرا نسبيا للمركبات الفضائية. وهذا الموقع يقع بعيدا خلف البيئة المغناطيسية للكرة الأرضية ما يجعله مكانا مناسبا لقياس سيل الجزيئات القادمة من الشمس.

 

هذا وبدأ صباح أمس الأحد تساقط "ندف" الثلوج على قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك، لتعلن بذلك عن موسم شتاء ثلجي بارد يجتاح شمال غربي السعودية، وربما تجتاح منطقتَيْ علقان والزيتة، وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة. (العربية)

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