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نيران وجرحى وإجلاء سريع.. ما حصل عشية الميلاد في هذا المطار غير متوقع!

Lebanon 24
26-12-2022 | 03:29
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أدى حريق في بطارية كمبيوتر أحد ركاب طائرة تابعة لشركة "جيت بلو"، إلى تدخل رجال الطوارئ في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك، بعدما أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة.

 

وكانت الرحلة في طريقها إلى البوابة عندما اشتعلت النيران في بطارية الكمبيوتر المحمول.

 

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية فقد نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق الناجم عن الكمبيوتر.

 

وتم إجلاء 67 شخصا عشية عيد الميلاد بعدما اشتعلت النيران في شاحن كمبيوتر أحد الركاب، باستخدام نظام الانزلاق في حالات الطوارئ.

 

وأصيب 7 ركاب بجروح طفيفة، هذا إلى جانب شعور بعضهم بضيق التنفس بسبب الدخان.

 

وأعلنت شركة الطيران فتحها تحقيقا في الحادثة، وتعاونها مع السلطات المسؤولة لمعرفة أسباب الحريق والمسؤول عنه. (سكاي نيوز)

 

 

 

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